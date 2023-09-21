Зеленський і Дуда не проводили спільної зустрічі у США, — прессекретар президента України

За словами Сергія Никифорова, особистих переговорів між двома главами країн справді не було. Журналісти припустили, що президент Литви зустрічався з ними окремо.

Президент України Володимир Зеленський не проводив зустрічі з польським колегою Анджеєм Дудою. Новина про їхні переговори виявилася дезінформацією. Про це заявив прессекретар глави держави Сергій Никифоров у коментарі "Суспільному" 21 вересня.

За його словами, під час офіційного візиту до Сполучених Штатів Америки Володимир Зеленський не проводив формальної зустрічі спільно з президентами Литви та Польщі, про що напередодні повідомили литовські журналісти.

"Ймовірно, Науседа бачився із Зеленським і Дудою порізно, але формальної зустрічі з президентом України не було", — ідеться в повідомленні видання.

Зустріч президентів Литви, України та Польщі у США: що відомо

21 вересня видання LRT, посилаючись на адміністрацію президента Литви Гітанаса Науседи, повідомило, що світові лідери зустрілися для переговорів і обговорили полегшення процедури перевезення зерна через Польщу, а також збільшення транзиту через Литву, що значно могло б знизити напругу.

"Заради спільної, найважливішої мети — захисту Європи від агресивної експансіоністської політики Росії — розбіжності між Україною та Польщею мають бути вирішені якнайшвидше", — заявив Гітанас Науседа.

Окремо литовський президент додав, що місце Польщі в допомозі Україні є винятковим і час знайти вирішення проблеми. В іншому разі поглиблення кризи можна вважати безвідповідальним.

"У цьому випадку йдеться не про безпеку окремих держав, а всього регіону і навіть континенту. Як показує історія, тільки спільними зусиллями, підтримуючи і допомагаючи один одному, ми можемо протистояти небезпеці зовнішніх загроз", — додав Гітанас Науседа.

Передбачалося, що зустріч трьох лідерів була спільною, проте в Офісі президента не підтвердили переговори з Анджеєм Дудою.

Нагадаємо, 21 вересня повідомлялося, що Україна і Польща домовилися знайти спільне рішення щодо експорту зерна. Під час розмови міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського та міністра сільського господарства Польщі Роберта Телуса було обговорено ситуацію, що склалася між країнами, та пропозицію Києва щодо її вирішення, розповіли в українському міністерстві.