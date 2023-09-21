Говорили про зерно: Зеленський, Дуда і Науседа зустрілися в Нью-Йорку

Литовський лідер заявив, що розбіжності між Україною та Польщею мають бути вирішені "якнайшвидше". За його словами, подальше поглиблення конфлікту буде "безвідповідальним".

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У Нью-Йорку відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з лідерами Польщі та Литви Анджеєм Дудою і Гітанасом Науседою. Про це пише литовський портал LRT 21 вересня.

Гітанас Науседа заявив про необхідність "якнайшвидше" розв'язати розбіжності, що виникли між Варшавою і Києвом, заради захисту Європи від російської агресії. Він підкреслив, що позиція Польщі в наданні допомоги Україні є "винятковою" і подальше поглиблення конфлікту буде "безвідповідальним".

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"Як показує історія, тільки спільними зусиллями, підтримуючи і допомагаючи один одному, ми можемо протистояти небезпеці зовнішніх загроз. Тим часом суспільні розбіжності, незалежно від причин, не тільки підривають єдність, а й допомагають пропаганді противника", — зазначив Науседа.

Литовський лідер обговорив із Зеленським і Дудою спрощення процедур транспортування зерна через Польщу, а також нарощування транзиту через Литву. Повідомляється, що найближчим часом переговори продовжаться.

Нагадаємо, 21 вересня міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський поспілкувався телефоном із міністром сільського господарства Польщі Робертом Телусом. Міністри домовилися вирішити питання щодо експорту зерна.

Раніше, 20 вересня, заступник прем'єр-міністра Польщі Ярослав Качинський заявив, що Варшава продовжить надавати підтримку Україні в її протистоянні військовій агресії Російської Федерації, незважаючи на розбіжності щодо українського зерна.