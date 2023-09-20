Незважаючи на скандал із зерном: Польща продовжить підтримувати Україну у війні з РФ, — віцепрем'єр

Ярослав Качинський назвав зіткнення Києва і Варшави через зернове питання "непотрібним" і зазначив, що воно ніяк не впливає на ставлення Польщі до війни в Україні.

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Польща продовжить надавати підтримку Україні в її протистоянні військовій агресії Російської Федерації, попри розбіжності щодо українського зерна. Про це заявив голова правлячої партії і заступник прем'єр-міністра Польщі Ярослав Качинський, пише польський портал Pravda.

Виступаючи перед виборцями, Ярослав Качинський назвав напружену ситуацію навколо українського зерна "неприємним, непотрібним зіткненням". За його словами, ця ситуація "нічого не змінює" у ставленні Польщі до війни в Україні.

"Ми будемо підтримувати (Україну — ред.) до перемоги", — заявив віцепрем'єр.

Як зазначає портал Onet, Ярослав Качинський також згадав про військову допомогу, надану Україні поляками. Він зазначив, Польща була в цьому питанні "попереду всіх".

"Ми зробили це з фундаментальних причин, за цінностями, які ми сповідуємо, за нашою прихильністю до свободи, а також із державних міркувань", — сказав глава правлячої партії.

При цьому віцепрем'єр наголосив, що польське сільське господарство "необхідно буде захистити".

"З огляду на розміри території та клімат України, у неї не було б шансів конкурувати. По суті, воно мало б зникнути", — пояснив Качинський.

Заборона на ввезення українського зерна до Польщі: що відомо

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 12 вересня заявив, що його країна не відкриє кордон для ввезення українського зерна. За його словами, ці заходи покликані захистити інтереси польських фермерів.

У відповідь заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Качка 19 вересня заявив, що вже найближчими днями Україна введе ембарго на деякі польські овочі та фрукти.

Президент Польщі Анджей Дуда під час виступу Нью-Йорку 19 вересня висловився щодо ситуації навколо українського зерна, зазначивши, що "якщо потопельник заподіє шкоду і втопить нас, він не отримає допомоги".

Зі свого боку речник МЗС України Олег Ніколенко 20 вересня закликав польських партнерів "відкинути емоції". За його словами, українська сторона запропонувала Польщі "конструктивний шлях вирішення зернової проблематики".