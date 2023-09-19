Ембарго на овочі та фрукти: Україна відповість Польщі на заборону ввезення зерна, — Мінекономіки

Заступник міністра економіки Тарас Качка сказав, що заборону буде запроваджено на ввезення цибулі, помідорів, капусти і яблук із Польщі.

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Уже найближчими днями Україна введе ембарго на деякі польські овочі та фрукти у відповідь на заборону на імпорт українського зерна. Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Качка в інтерв'ю Rzeczpospolitej.

За його словами, заборону буде введено на ввезення цибулі, помідорів, капусти та яблук із Польщі. Київ говорив із Варшавою 5 місяців. Однак Україна вже втратила надію на можливість вирішення спору, тому уряд вирішив звернутися до Світової організації торгівлі.

Качка сказав, що Україна не отримала жодної відповіді від Польщі з цього приводу. Ба більше, Варшава не тільки продовжила заборону на ввезення українського зерна, а й поширила її на більшу кількість продуктів, включно з борошном і зерновим шротом.

Представник Міністерства економіки заявив, що Польща не має права запроваджувати такі заходи. Зараз українська сторона намагається це довести. За його словами, у Києві вважають, що важливо рухатися в правильному напрямі, який передбачає діалог з Європейською комісією, оскільки вона відповідає за міжнародну торгівлю.

Качка зазначив, що Україна хоче переконати Польщу зробити крок назад і погодитися на механізм ліцензування торгівлі зерном, який був розроблений у співпраці Європейського Союзу. Також представник відомства заявив, що у Києва немає намірів погіршувати відносини з Варшавою.

Нагадаємо, що 14 вересня повідомлялося, що в Польщі придумали, як Україні вирішити зернову кризу. Міністр сільського господарства Польщі запевняє, що зараз з України експортується стільки ж зерна, скільки до початку повномасштабного російського вторгнення. Але майже все продовольство залишається в Європі, його не вивозять до країн, які його потребують.