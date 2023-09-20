Варшава мовчить: як Київ намагається домовитися з Польщею і зняти заборону на ввезення зерна

Україна пропонує Польщі погодиться на запропонований компроміс, інакше заборона на ввезення української агропродукції зашкодить самій же країні.

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Український уряд врахував усі побоювання польських фермерів щодо постачань агропродукції з України та запропонував Польщі консенсус, що швидше розв'язати проблему. Про це сказав в ефірі програми "Свобода. Ранок" торговий представник України Тарас Качка.

За його словами, Україна наполягає на тому, що всі зацікавлені сторони мають скористатися запропонованим консенсусом.

"Нас обурює те, що польський уряд думає, що є легші рішення, як, наприклад, заборона зерна. Тільки в цьому є непорозуміння", — пояснив він.

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Качка розповів, що заборона на імпорт української агропродукції нашкодить самій же Польщі. Проте Варшава поки мовчить у відповідь на запропонований Києвом компроміс.

"Напевно, польський уряд думає, а поки що ми ведемо дискусію в такому тільки публічному форматі, на жаль. Причому в нас є робочі механізми дискусії з Єврокомісією, і навіть з рештою чотирма державами, у нас є конструктив. Я маю на увазі ті держави, які теж ввели заборону", — підкреслив український торгпред.

Водночас він зазначив, що в Києві не мовчатимуть, якщо Польща й надалі заборонятиме постачання нових товарів з України. За словами Качки, тоді український уряд має намір впроваджувати дзеркальні заходи.

"Це буде найгірший сценарій, з усіх, які ми закладали. Тому що знову ж таки базовий сценарій полягає в тому, що ми запропонували дуже дієвий механізм, який враховує інтереси польських аграріїв. Ми не будемо говорити мовою ультиматумів. Ми не повторюємо дії наших партнерів", — підсумував Тарас Качка.

Зазначимо, що компромісний варіант, який запропонувала Україна Польщі, Словаччині та Угорщині полягає в тому, що експорт чотирьох груп агротоварів з України буде під постійним контролем. Так, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, українським експортерам проводитимуть верифікацію на поставки за кордон. Такий контроль допоможе запобігти будь-яким спотворенням ринку в сусідніх державах-членах ЄС

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Зеленський запропонував створити зернові хаби в портах Африки

Нагадаємо, 19 вересня Тарас Качка повідомив, що Київ збирається заборонити ввозити цибулю, помідори, капусту і яблука з Польщі у відповідь на заборону на імпорт українського зерна.

Нагадаємо, що Польща погрожує заблокувати вступ України до ЄС на тлі зернової кризи. У торговельній війні Варшаву підтримує Словаччина та Угорщина.

Також Фокус розповідав, що в Польщі придумали, як Україні вирішити зернову кризу. Так, сусід України запропонував створити механізм, який дасть змогу якнайшвидше відправляти продовольство за межі ЄС.