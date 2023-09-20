"Запропонували конструктивний шлях": у МЗС України закликали Польщу "відкинути емоції"

Український посол у Варшаві вказав на "некоректність" порівняння, озвученого польським президентом Анджеєм Дудою щодо України в Нью-Йорку.

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Міністерство закордонних справ України детально поінформовано про зустріч українського посла у Варшаві із заступником міністра закордонних справ Польщі. Про це написав речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook 20 вересня.

За словами Олега Ніколенка, на зустрічі із заступником голови МЗС Польщі посол України ще раз роз'яснив позицію Києва, вказавши на неприйнятність для нашої країни односторонньої заборони на імпорт українського зерна.

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У публікації також зазначено, що український дипломат вказав на "некоректність порівняння", зробленого польським лідером Анджеєм Дудою під час свого візиту до Нью-Йорка.

"Закликаємо наших польських друзів відкинути емоції. Українська сторона запропонувала Польщі конструктивний шлях вирішення зернової проблематики. Очікуємо, що наші пропозиції стануть основою для переведення діалогу в конструктивне русло", — написав Ніколенко.

Заборона на експорт українського зерна: що відомо

Нагадаємо, 12 вересня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна не відкриє кордон для ввезення українського зерна. За словами прем'єра, це рішення спрямоване на захист польських фермерів.

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Качка 19 вересня заявив, що вже найближчими днями Україна введе ембарго на деякі польські овочі та фрукти у відповідь на заборону на імпорт українського зерна.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 20 вересня застеріг Київ від "загострення ситуації" навколо агроекспорту з України. Він також нагадав про допомогу, яку поляки надавали Україні з перших днів війни.

Крім того, президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Нью-Йорка 20 вересня прокоментував ситуацію навколо українського зерна, зауваживши, що "якщо потопельник заподіє шкоду і втопить нас, він не отримає допомоги".