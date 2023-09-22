Зв'язку не буде. Що означає удар по штабу ЧФ РФ та знищення командного пункту у Верхньосадовому

Російський флот та армія в анексованому Криму тимчасово залишилися без командування та управління. Ракетні удари по штабу ЧФ РФ вивели з ладу систему планування та управління сила і засобами.

В пʼятницю, 22 вересня штаб Чорноморського флоту Російської Федерації(ЧФ РФ) в Севастополі зазнав ракетного удару. В результаті чого зруйновано дах та почалася пожежа. Окупаційна влада тимчасово окупованого Криму визнала факт "прильотів", не прикриваючись традиційним – ППО все знешкодила.

Після перших вибухів окупанти намагалися встановити встановлювати димову завісу над Севастопольською бухтою. Але зрештою це не допомогло.

Судячи з фото, що зʼявляються в соціальних мережах, штабу ЧФ РФ дісталося добряче. А детонація, про яку пишуть в ЗМІ вказує на суттєві збитки. Українське командування та спецслужби поки офіційно не коментують ракетний удар до штабу ЧФ РФ. Так само не відомо, якою ракетою було його завдано — чи це був Storm Shadow, чи український "Нептун".

Колишній речник Генштабу ЗСУ, полковник запасу Владислав Селезньов відзначає, що Україна продовжує методично знищувати потенціал російської армії в Криму. Ракетний удар по штабу ЧФ РФ варто розглядати в комплексі з ударами по Верхньосадовому та Качі, що відбулися 20 вересня.

"У Верхньосадовому знаходиться захищений запасний командний пункт, який судячи з фото знищили. Примітно, що до анексії Криму його використовувало командування ВМС України. Сьогодні завдано удару по штабу в Севастополі. Це означає знищення або серйозне пошкодження системи управління російською армією. Наразі це призведе до хаосу та повної розсинхронізації усіх складових ЧФ РФ. Зрозуміло, що буде переміщення в інше місце, але поки це відбудеться ситуація буде хаотичною та деструктивною", — говорить Фокусу Селезньов.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", капітан першого рангу в запасі Павло Лакійчук нагадує Фокусу, що штаб – це головний орган управління, командний пункт, куди приходять всі оперативні та розвідувальні дані. Це всі структурні підрозділи для організації та проведення управління операціями.

"Сьогодні пʼянки в штабі не буде", — жартує він.

За словами експерта, саме 22 числа в російському штабі день виплати зарплатні, який ще й припав на пʼятницю, тому там мала бути традиційна гулянка офіцерів.

"Штаб ЧФ РФ знаходиться в самому центрі Севастополя, біля памʼятника Леніну, тому дим який підіймається видно всьому місту. Тобто це добрий сигнал для тих, хто чекає повернення України. Для окупантів, які вміють думати, це сигнал про те, що потрібно палити секретні документи, бо залишилося не довго", — пояснює Фокусу Лакійчук.

Він також звертає увагу, що ракетний удар по "Севморзаводу", коли було знищено великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов на Дону", відбувся відносно поруч з штабом ЧФ РФ, буквально через бухту. Це вказує на якість та точність українського високоточного озброєння.

13 вересня в Севастополі було знищено великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов на Дону" Фото: Крымский ветер

В свою чергу Селезньов відзначає "діряву" роботу російського ППО на півострові, яке не змогло забезпечити безпеку командних пунктів та штабу. Вже не говорячи про менш знакові стратегічні обʼєкти.

"Ці удари вказують, що російське ППО не здатне забезпечити захист півострова, а українські сили знайшли можливість завдавати ударів. Тому, можна чекати таких ударів і далі", — говорить він.

Треба нагадати, що вперше удару по штабу ЧФ РФ було завдано ще в липні 2022 року. Дату було обрано дуже символічно, того дня в Криму готувалися відзначати День ВМФ.