"Існує чорне, існує біле": в Офісі президента оцінили візит Зеленського до США (відео)

Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента, вважає, що значна кількість держав ООН зрозуміла, що нейтралітет у питанні російської агресії недоречний.

Нещодавні закордонні візити президента України Володимира Зеленського до США та інших держав остаточно розставили крапки над "і". Про це в ефірі телемарафону повідомив Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента.

Він наголосив на тому, що у світі повинні розуміти, наскільки допомога нашій країні важлива для усіх. Значна кількість держав зрозуміла, що нейтралітет у питанні російської агресії недоречний. З його слів, це дуже добре не просто для України як країни, яка сьогодні веде велику оборону війну проти Російської Федерації, але загалом для міжнародної спільноти.

"Ці візити розставили крапки над "і"", – заявив він.

Подоляк назвав Росію ключовим порушником статутів ООН. В першу чергу це стосується тих норм, які торкаються територіальної цілісності.

З його слів, потрібно чітко ставити акценти. Візит показав, що існує тільки дві сторони щодо питання завершення війни.

"Візит достатньо чітко показав, що в міжнародній політиці існує чорне, існує біле", – заявив Подоляк.

Візит Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський, зі слів лідера сенатської більшості Чака Шумера, єдиною фразою пояснив, наскільки важлива допомога нашій державі від США. Це відбулося під час візиту до цієї країни. Він попередив американських політиків стосовно ризиків, яким загрожують зволікання з постачанням озброєнь українським військам. Сенатор Мітч Макконнел пояснив, що американська військова допомога це не благодійність, "а інвестиція в американські безпосередні інтереси".

21 вересня Майкл Маккол, конгресмен-республіканець від штату Техас, заявив, що надання Києву ATACMS і F-16 потрібно підтвердити на законодавчому рівні. З його слів, Україна зрештою отримає ракети ATACMS. У тих умовах, у яких діють ЗСУ, США б свої війська не направили.

Нагадаємо, 23 вересня США призначили спостерігача за наданими коштами Україні. Фокус дізнався, хто такий Роберт Сторч.