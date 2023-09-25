Підозрювані у співпраці з ворогом та навідники ракетних ударів просяться на обмін, — адвокат

На обмін можуть йти лише ті, у кого є вирок українського суду — неможливо, затримавши особу або просто пред’явивши їй підозру, обміняти.

Частина тих, кого обвинувачують у наведенні російських ракет на українські міста, одразу просяться на обмін до РФ, думають, що там буде їм краще. Про це у коментарі Фокусу для матеріалу "Співпраця з ворогом. Як вербують та як карають навідників російських ракетних ударів на Україну" сказав адвокат Дмитро Ципліцький. У його практиці є досвід захисту осіб, обвинувачених за ст. 114-2 – несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України.

"Багато тих, хто був у мене, ще на стадії досудового розслідування, після свого затримання в один голос кричали: "Ми хочемо на обмін!", маючи на увазі, що бажають бути переданими до РФ. Тобто всі вони так чи інакше, тою чи іншою мірою – причетні до злочинів, які їм інкримінуються, – говорить він. – У мене питання тільки по одному хлопцю, на мій погляд, він "ждун" і те, що він розповідав, було сфальсифіковано. Він казав, що не хоче їхати у РФ. Усі інші писали заяви на обмін".

Юрист додає, що на обмін можуть йти лише ті, у кого є вирок українського суду. Наразі неможливо, затримавши особу або просто пред’явивши їй підозру, обміняти. Але були випадки, коли міняли до набрання вироку законної сили. Вони всі зголошуються на спрощену процедуру розгляду.

"Коли такі люди погоджуються на обмін, неюридичною мовою скажу, це добре. В обмін на 30-40 куплених негромадян України, осіб без української душі, ми можемо повернути своїх хлопців та дівчат. Багато хто з тих, хто прагне піти на обмін, щиро вірять, що там їм буде краще", — підсумовує адвокат. Він зазначає, що і декого з його колишніх підзахисних вже обміняли.

Нагадаємо, нещодавно у Чернігові затримали навідника ударів військ РФ, а на Донеччині затримали інформатора РФ, який коригував удари голосовими повідомленнями.

Більше читайте в матеріалі Фокусу "Співпраця з ворогом. Як вербують та як карають навідників російських ракетних ударів на Україну".