"Хочеться цих істот придушити": нардеп написала заяву на Арестовича через пропаганду насилля до жінок

Після поширення відео зі свого семінару Арестович повідомив, що потік охочих на його семінари істотно зріс.

Ексрадник Офісу президента Олексій Арестович на своїх закритих психологічних семінарах пропагує сексизм та висловлює насильницькі думки. На них він називає жінок "істотами" та говорить про бажання "задушити їх", а чоловіків називає "богами" і "ідолами". Відео висловлювань Арестовича оприлюднили журналістки Яна Брензей та Емма Антонюк на своєму YouTube-каналі "Палає".

"Хлопчики, доки нас дівчатка не чують, і ми можемо з вами нормально і відверто поговорити. От скажіть, що хочеться зробити із цими істотами? Пpидyшити! Причому дyшити, не відпускаючи. Спочатку, звісно, хочеться тpa**нути, а коли набридне, чи звикли, чи наїлись, далі хочеться пpидyшити нах**н, щоб її ніколи не було. І після цього не розмикати пальців роки три, доки гарантовано не зaдyшиш. Із цим їхнім ниттям, з тpивoжнiстю, зі спробами контролювати, кacтpyвати, нікуди не пускати", — сказав на одному з семінарів Арестович.

Після поширення відео, воно викликало обурення серед жінок. Зокрема, народна депутатка України Інна Совсун повідомила, що написала заяву до правоохоронних органів про вчинення Олексієм Арестовичем кримінального правопорушення, передбаченого статтею 300 ККУ: розповсюдження відеопродукції, що пропагує культ насильства та жорстокості.

"І якщо якийсь учасник цього "семінару" потім спробує зaдyшити жінку – тоді ті, хто постійно запрошував Арестовича на телемарафон, мають знати, що це і їхня відповідальність", — написала вона.

Сам Арестович щодо скандалу, в який потрапив, висловився лаконічно: "Не встигаємо обробляти заявки". Чим натякнув, що після оприлюднення скандального відео в нього від клієнтів немає відбою і прикріпив скрин коментаря однієї з жінок.

Нагадаємо, що експозаштатний радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів про свої стосунки з колишніми дружинами, виховання дітей і критерії вибору чоловіків для успішної жінки.

Раніше повідомлялося, що 23 вересня депутат Олексій Гончаренко опублікував відео, на якому Олексій Арестович нібито прогулюється Нью-Йорком.