Мораторій на зустрічі на найвищому рівні: президент України та Польщі не можуть зустрітися

Ймовірно, наступні зустрічі відбудуться вже після виборів і залежатимуть від їх результатів.

У польського та українського президентів було кілька можливостей зустрітися за останні кілька тижнів, проте зустріч так і не відбулась. Поляки взяли паузу — вирішили, що будь-який політичний контакт, особливо на найвищому рівні для них токсичний. Про це у коментарі Фокусу говорить експерт-міжнародник Вадим Трюхан.

"Зеленський особисто спробував одразу залагодити ситуацію (що сталась після публічного обговорення проблеми з експортом зерна). Коли повертався з заокеанського турне через Польщу, приїхав до Любліна, зробив дуже неординарний з точки зору дипломатії жест — публічно нагородив видатних поляків, які багато чого зробили для допомоги Україні під час цієї війни, — пояснив він. — Проте під час церемонії нагородження не було жодного представника влади. Навіть мера Любліна. А це означає, що поляки вирішили, що зараз будь-який політичний контакт, особливо на найвищому рівні для них токсичний, взяли паузу. Ймовірно, наступні зустрічі відбудуться вже після виборів і залежатимуть від їх результатів. Якщо партія ПіС залишиться при владі, то Україні доведеться з нею відновлювати нормальний рівень відносин. Якщо ж це буде більша коаліція, де колишній президент Європейської ради Дональд Туск гратиме провідну роль, буде інша історія. Можна буде почати з чистого листа. Адже ця партія та ті, які ввійдуть з нею в коаліцію, фактично не були учасниками цього конфлікту".

Нагадаємо, під час проведення Генасамблеї ООН у Нью-Йорку український та польський президенти мали провести двосторонню зустріч, яка не зрештою не відбулась. Офіційно — через нестиковку у графіках.

Більше читайте в матеріалі Фокусу "Скелети у шафі: які наслідки матимуть для України розбіжності з Польщею".