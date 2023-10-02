Історичний саміт: у Києві розпочалася унікальна Рада ЄС із закордонних справ

За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, рішення зібрати міністрів закордонних справ країн ЄС-27 у Києві — це чіткий сигнал про прихильність блоку до розширення і вступу України.

У понеділок, 2 жовтня, у столиці України розпочалася зустріч міністрів Європейського Союзу із закордонних справ. Дипломати зібралися, щоб висловити свою єдність і співчуття українському населенню. Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у соцмережі X (колишній Twitter).

Дипломат висловив свою підтримку Україні та заявив, що країна має перспективи для вступу до складу Європейського Союзу в майбутньому.

"Сьогодні я скликаю міністрів закордонних справ ЄС у Києві на першу в історії зустріч усіх 27 держав-членів за межами ЄС. Майбутнє України — всередині ЄС", — заявив Боррель.

Крім того, Боррель наголосив, що збори міністрів закордонних справ Європейського Союзу проводять у Києві з метою висловлення єдності та підтримки українському населенню.

Перед початком засідання Ради міністрів Європейського Союзу, очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба провів спільну інформаційну пресконференцію з високим представником ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем.

За словами Кулеби, на засіданні Україні буде надано можливість обговорити кроки, необхідні для наближення до членства в Європейському Союзі. Крім того, очільник МЗС висловив сподівання на продуктивну взаємодію, яка слугуватиме рушійною силою в прагненні України до європейського майбутнього.

"Це історична подія, тому що вперше міністри ЄС із закордонних справ проводять засідання не в країні-члені ЄС, а з майбутнім членом Європейського Союзу", — зазначив глава МЗС України.

Також Кулеба прокоментував питання голосування тимчасового бюджету США, який не включає допомогу Україні. Глава дипломатичного відомства назвав цю подію "інцидентом".

"Питання в тому, чи є те, що сталося у США інцидентом, чи системою. Я думаю, це інцидент", — заявив Кулеба.

Нагадаємо, що глава європейської дипломатії Жозеп Боррель у неділю, 1 жовтня, прибув до Києва. Глава українського уряду опублікував відео, на якому перші особи держави на чолі з українським лідером Володимиром Зеленським вшанували пам'ять загиблих у російсько-українській війні бійців. Політики поклали букети квітів до Стіни пам'яті полеглих захисників України на Михайлівській площі в Києві. На церемонії був присутній і Жозеп Боррель.

30 вересня Жозеп Боррель відвідав зруйнований собор в Одесі. Глава європейської дипломатії відвідав Спасо-Преображенський собор, зруйнований внаслідок обстрілу ЗС РФ. Боррель заявив, що місце, де він перебуває, наочно демонструє, як Росія намагається знищити Україну.