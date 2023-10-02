Україна не стане "другосортним" членом ЄС, – Кулеба (відео)

Представник ЄС Жозеп Боррель запевнив, що в Євросоюзі навіть не існує поняття "часткового чи 35%-го членства".

Україна та Євросоюз не ведення жодних дискусій щодо часткового чи будь-якого іншого неповного членства. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференція з представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем.

Кулеба повідомив, що Україна не веде жодних обговорень щодо можливості "другосортного членства" в ЄС.

За словами глави МЗС, Україна – це першосортна держава, і нічого, крім першосортного членства, її не влаштовує.

Зі свого боку Боррель уточнив, що в Євросоюзі навіть не існує поняття "часткового чи 35%-го членства".

"Я не розумію, звідки це береться… Членство — це членство і крапка", — зазначив голова дипломатії ЄС.

Іноземні ЗМІ про "альтернативне" членство в ЄС: деталі

Раніше Politico з посилання на напрацювання експертів писали, що Франція і Німеччина наполягають на альтернативному варіанті повного членства України в ЄС, який базується на чотирьох різних концентричних колах членства. Це могло б стати основою для поступової інтеграції.

Ключова пропозиція експертів, план яких підтримують Париж і Берлін, полягає у закріпленні "Європи чотирьох швидкостей", тобто поділі європейських держав на чотири групи залежно від рівня й бажання інтеграції.

Однак пізніше прем’єр-міністр України Денис Шмигальв інтерв’ю Politico чітко дав зрозуміти, що Україна не погодиться на варіант повільної інтеграції.

За його словами, Київ прагне стати "повноправним кандидатом на повноправне членство" в Європейському Союзі.

"Ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб Україна стала повноправним членом Європейського Союзу. Це має вирішальне значення для всіх українців", – зазначив він.

Нагадаємо, що 2 жовтня у столиці України розпочалася зустріч міністрів Європейського Союзу із закордонних справ. Дипломати зібралися, щоб висловити свою єдність і співчуття українському населенню.

Крім того, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель у неділю, 1 жовтня, прибув до Києва. Голова українського уряду опублікував відео, на якому перші особи держави на чолі з українським лідером Володимиром Зеленським вшанували пам'ять загиблих у російсько-українській війні бійців. Політики поклали букети квітів до Стіни пам'яті полеглих захисників України на Михайлівській площі в Києві. На церемонії був присутній і Жозеп Боррель.