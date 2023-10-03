Олексія Арестовича оголосили в розшук у Росії, — росЗМІ (фото)

За даними російських журналістів, колишнього радника ОП розшукують за кримінальною статтею.

Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації оголосило в розшук колишнього позаштатного радника Офісу президента Олексія Арестовича. Про це 3 жовтня повідомляє інформаційне агентство Росії "ТАРС" із посиланням на базу розшуку МВС РФ.

Згідно з повідомленням російських ЗМІ, Арестович оголошений у розшук за кримінальною статтею. Однак не повідомляється, про яку саме статтю КК ідеться.

У ТАРС зазначили, що раніше Росфінмоніторинг заніс до переліку терористів і екстремістів Олеся Арестовича.

Скріншот росЗМІ бази розшуку МВС РФ Фото: РИА Новости

Нагадаємо, 3 жовтня повідомлялося, що Олексій Арестович на "Форумі вільної Росії", який відбувся в Польщі, заявив, що гасло "Слава Україні — Героям слава" звучить як дресування для росіян.

Раніше повідомлялося, що Арестович заявляв на своїх семінарах, що через "ниття" жінок їх "хочеться придушити". Колишній радник ОП пояснив свої висловлювання акторською грою і жартами.