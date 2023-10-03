"Навіть США закуповують у них уран": експерт розповів, чому санкції не послабили Росію

За словами політолога Володимира Фесенка, західні країни не запроваджують санкції проти сфери атомної енергетики РФ, бо таким чином вони можуть нашкодити самі собі. Приміром, у Європі функціонують АЕС, побудовані Росією і там досі зберігається партнерство з "Росатомом".

Росія за прикладом КНДР та Ірану створила систему обходу санкцій, введених США і західними країнами, тому вони не завдали серйозної шкоди російській економіці. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

За словами експерта, Росія адаптується та нейтралізує певні санкції. А приклади таких країн, як Північна Корея та Іран показують, що санкції не є дієвим інструментом, тим паче за умов, коли їх запроваджують лише країни Заходу. Так, щодо КНДР було застосовано всесвітні санкції, проте країна "вижила" й навіть володіє власною ядерною зброєю. На Іран санкції також не подіяли належним чином, оскільки відомо, зокрема, про використання західних компонентів в ударних безпілотниках типу Shahed, за допомогою яких Росія атакує українські міста.

"Я думаю, що Росія "творчо" використала досвід Ірану, яким він поділився. У них і власний досвід був. Я нагадаю, санкції проти Росії були ще з 2014 року — просто обмежені санкції", — зазначив Фесенко.

Чи є ефект від санкцій проти Росії

За словами Фесенка, після 24 лютого 2022 року санкції стали масштабнішими, і вони вплинули на економіку Росії.

"Негативний ефект є. Наприклад, зараз фактично вдвічі подешевшала російська валюта, є величезні проблеми на автомобільному ринку Росії. Фактично власне автомобільне виробництво в Росії закрилося. Зараз китайські автомобілі в Росії. З авіацією велика проблема і з запчастинами для літаків. Певні проблеми виникли й для військової промисловості", — зазначив Фесенко.

Чому ефект санкцій виявився обмеженим

Як зазначив експерт, санкції не мали належного ефекту, тому що їх не підтримала низка великих країн.

"Санкції підтримують проти Росії західні країни переважно. Такі великі країни, як Китай, Індія, Туреччина і багато інших не підтримують санкції проти Росії. Так, Росія, фактично, втратила ринок збуту газу і нафти в Європі. Але частину своєї торгівлі енергоресурсами вони переорієнтували на Схід. Особливо щодо нафти — це Китай та Індія. І ціни, на жаль, досить високі. На газ навіть були рекордні ціни — у 2021 і 2022 роках. І це теж спрацювало на користь Росії", — зазначив Фесенко.

Що можна зробити в умовах обходу санкцій

На думку політолога Олександра Фесенка, необхідно не просто запроваджувати нові санкції, а задіяти суворіший експортний контроль.

"Це так звані вторинні санкції проти компанії, через які відбувається обхід санкцій", — пояснив Фесенко.

Чому західні країни не вводять санкції проти атомної енергетики Росії

Фесенко зазначив, що західні санкції не запроваджують тотальних санкцій проти Росії, які зачепили б і сферу атомної енергетики, бо це завдасть їм шкоди.

"Вони і так пішли на певні жертви в цьому сенсі. Ми можемо говорити, ми пішли ще на більші жертви, — правильно, але кожна країна думає про свої інтереси", — додав Фесенко.

За його словами, низка країн Заходу продовжують співпрацю з Росією у сфері атомної енергетики. І йдеться не тільки про країни Європи, а й про США.

"Наприклад, мало хто знає, але США досі купують російський уран. І ось вам відповідь на запитання, чому США і західні країни не вводять санкції проти атомної енергетики Росії, проти "Росатома". Тому що в Європі працюють деякі атомні електростанції, які побудувала Росія і партнерство з "Росатомом" зберігається в деяких європейських країнах. Крім того, купують російський уран. І така ж ситуація і за іншими стратегічними напрямками", — резюмував Фесенко.

Нагадаємо, 26 вересня стало відомо, що США оголосили про введення додаткових санкцій проти шести російських підприємств, пов'язаних із ВПК, а також про введення експортних обмежень проти п'яти великих компаній.

Раніше, 15 вересня, США ввели санкції проти п'яти турецьких компаній і одного громадянина Туреччини, які допомагали Росії обходити санкційні обмеження.