"На кону більше, ніж Україна": у Білому домі відповіли, чи очікувати нових пакетів допомоги

У Вашингтоні пояснили, що найближчі два місяці буде "хороша погода" для контрнаступу і перерви у підтримці Києва можуть вплинути на хід бойових дій. Водночас для стабільної допомоги України Пентагону потрібне фінансування Конгресу.

Україна отримуватиме військову допомогу впродовж наступних двох тижнів незалежно від суперечок у Конгресі США. Про це під час брифінгу 3 жовтня заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

"Час нам не друг. Ми маємо достатньо фінансових повноважень, щоб задовольнити українські бойові дії — поле бойових дій потребує трохи довшого часу, але нам потрібно, щоб Конгрес діяв, щоб гарантувати, що наша підтримка не буде перериватись", — зазначив він.

Представник Білого дому підкреслив, що навіть нетривала перерва у підтримці України може вплинути на ситуацію на передовій. З його слів, більшість членів Конгресу США виступає за допомогу українців.

"Отже, президент сподівається на співпрацю з Конгресом, щоб забезпечити виконання наших зобов’язань. І він сподівається, що спікер (Кевін — ред.) Маккарті виконає свою публічну відданість забезпеченню підтримки, необхідної для допомоги Україні в цей критичний момент", — заявив Кірбі.

Він наголосив, що підтримка України зміцнює і національну безпеку США.

"Незалежно від того, що відбувається в Палаті представників, все керівництво Палати підтримує продовження допомоги Україні, і переважна більшість членів Палати від Республіканської сторони підтримують продовження допомоги Україні", — завірив представник Білого дому.

Він підтвердив, що у Конгресі є "невелика меншість гучних членів", які виступають проти допомоги України. Однак, зі слів американського посадовця, вони не представляють свою партію та своє керівництво.

Кірбі зазначив, що Вашингтон продовжуватиме пояснювати Конгресу та народу необхідність підтримки українців.

"Але тут на кону набагато більше, ніж просто Україна. І, знову ж таки, ми думаємо, що американський народ це розуміє", — додав він.

Кірбі натякнув, що найближчими тижнями США оголосять про черговий пакет допомоги. Він нагадав, що підтримка країни — "відносно послідовна та безперервна" і американське Міноборони ще має декілька мільярдів доларів на фінансування підтримки.

"Ми надаємо Україні допомогу в безпеці приблизно кожні два тижні, і я думаю, ви побачите, що так буде і в найближчі тижні", — заявив Кірбі.

Однак у Білому домі хочуть переконатись, що восени в умовах контрнаступу Сил оборони у підтримці України не буде жодних пауз. Представник Білого дому підкреслив, що для цього необхідне додаткове фінансування від Конгресу.

"Ви знаєте, тут ще приблизно шість-вісім тижнів хорошої погоди — хорошої бойової погоди, і ми хочемо переконатися, що українці зможуть досягти успіху", — додав він.

Нагадаємо, 30 вересня Палата представників Конгресу США ухвалила документ про фінансування уряду на 45 днів, який не включає виділення коштів на допомогу Україні. За даними ЗМІ, президент Джо Байден просив виділити на підтримку Києва 20,6 мільярда доларів.

Однак, як повідомляли у медіа 2 жовтня, Пентагон ще має гроші на допомогу Україні. Зокрема, йдеться про 5,2 мільярда доларів, яких має вистачити ще приблизно на пів року.