Вистачить на пів року: Пентагон має $5,2 млрд на військову допомогу Україні, – WSJ

$5,2 млрд, які є у розпорядженні Пентагону на допомогу Україні, це 12% від загальної суми у $43,9 млрд допомоги, яку США направили після вторгнення Росії у лютому 2022 року.

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Кошти для надання військової допомоги Україні у розпорядженні Пентагону становить $5,2 млрд, за нинішніх обсягів витрат, цього вистачить ще приблизно на шість місяців. Про це 2 жовтня повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела в оборонному відомстві.

Представники Пентагону заявили, що у скарбниці Пентагону залишилося понад 5 мільярдів доларів для надання Україні зброї та іншої допомоги у сфері безпеки.

Ці 5,2 мільярда доларів приблизно еквівалентні вартості зброї, яку адміністрація Байдена надіслала в Україну за останні шість місяців для боротьби з Росією, але представники адміністрації заявили, що незрозуміло, як довго може вистачити цих грошей.

"Низка факторів впливає на швидкість, з якою безпекова допомога надходить до Києва, і чиновники вважають, що цих 5,2 мільярда доларів може вистачити лише на кілька місяців", – йдеться у повідомленні.

Ця сума становить близько 12% від загальної суми у $43,9 млрд допомоги в галузі безпеки, яку США направили після вторгнення Росії у лютому 2022 року.

Також США використовували для підтримки України кошти програми Ініціатива сприяння безпеці в Україні (USAI), але на даний момент, як пишуть журналісти, казна USAI порожня.

У виданні повідомляють, що $5,2 млрд, що залишилися у Пентагону, з'явилися після того, як у травні чиновники виявили помилку в бухгалтерському обліку, "що по суті дало Міноборони США більше грошей для України, ніж воно передбачало".

Помилка виникла через невідповідність в оцінці Пентагоном озброєння, що поставляється. Також Пентагон має близько $1,6 млрд, які він використовує для поповнення власних запасів зброї.

Безпекова допомога США Україні

Минулого тижня в Техасі розпочався один із найпомітніших елементів безпекової допомоги США Україні – підготовка українських пілотів для керування американськими реактивними винищувачами F-16.

Пакети допомоги зазвичай надходять кожні два тижні, і наступний може надійти до кінця цього тижня, кажуть чиновники.

США надали Україні широкий спектр військових матеріалів, включаючи танки, гелікоптери, пускові установки з удосконаленими керованими ракетами та ракети з боєприпасами.

За словами джерел WSJ, ця допомога дозволила Києву запобігти та відбити російське вторгнення, яке, як багато хто спочатку вважав, швидко повалить київський уряд, і навіть відновити деякі позиції, які Росія взяла під час свого початкового поштовху.

"Західна допомога допомогла значно погіршити російську армію, другу за чисельністю у світі, яка до війни мала чудову репутацію", – додають у повідомленні.

Поки що перешкода у фінансуванні України у вихідні дні не змусила адміністрацію почати переосмислювати майбутнє підтримки США у війні в Україні, кажуть офіційні особи.

"Тут ніхто не натискає кнопку паніки", — сказав один американський чиновник.

Чи буде пауза в підтримці США

Тим не менш, офіційні особи адміністрації Байдена та сенатори наголосили на вихідних, що пауза в підтримці США може бути руйнівною для військових зусиль України, і закликали Конгрес швидко ухвалити законопроект із збільшенням фінансування.

Представники адміністрації Байдена наголосили в понеділок, що США залишатимуться за Україною "стільки, скільки буде потрібно".

"Цього достатньо для нас, щоб трохи довше задовольнити термінові потреби України на полі бою, – сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр про фінансування, яке Пентагон все ще має для України, – але це не довгострокове рішення".

Нагадаємо, 27 вересня "Голос Америки" повідомив, що лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл перерахував причини, через які Вашингтону вигідно підтримувати Україну в її боротьбі з військовою агресією Російської Федерації.

Також лідер Республіканської партії в Сенаті США Мітч Макконнелл, виступаючи в Сенаті 27 липня, заявив, що США мають прискорити постачання військової допомоги Україні. На думку політика, деяке озброєння занадто пізно прибуває на поле бою.