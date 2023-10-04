Республіканці у США готові використати Україну, аби довести ситуацію до катастрофи, — експерт

Експерт наголошує, що ситуація з ухваленням американського бюджету показала, що Україна буде ставати заручницею таких ситуацій і слід очікувати скептицизм та навіть антиукраїнську риторику в США.

Неухвалення бюджету — це сигнал про те, що є частина республіканців, які готові використовувати допомогу Україні як привід довести ситуацію дуже близько до шатдауну, до реальної катастрофи. Такого ніколи не було. Про це у коментарі Фокусу сказав Владислав Фарапонов, голова ГО "Інститут Американістики" та аналітик "Інтерньюз-Україна".

"Для України це означає, що загострюються певні процеси в середині республіканської партії, а саме — боротьба за лідерство, тому що досі республіканська партія переживає трансформацію, яку незрозуміло як завершить. Її я називаю "після Трампа". Йдеться про пошук лідерів, спробу сформувати деякі групи в середині республіканської партії. Не факт, що ця спроба буде успішною. Наразі складно говорити про республіканську партію, як про певний моноліт. І цей ускладнює наш процес адвокації збільшення допомоги Україні, бо важливо розуміти, на кого орієнтуватись, хто приймає рішення", — додав він.

Експерт наголошує, із ситуації з ухваленням американського бюджету можна зробити два висновки. Перший — під час триваючої війни Україна буде ставати заручницею таких ситуацій, слід очікувати скептицизм та навіть антиукраїнську риторику. Другий — частина трампістів досі вважає, що допомога Україні — це те, що чи не найбільше стримує економічне зростання у США та відволікає від внутрішніх проблем.

Більше детально читайте в статті Фокусу "Американська гра у політику з Україною: чому падає підтримка та як повернути бюджет допомоги".

Нагадаємо, у Конгресі США не затвердили нову підтримку для України. Минулої суботи американські законодавці схвалили тимчасове фінансування уряду США на 45 днів.

Раніше повідомлялося, що підтримка України з боку республіканців у нижній палаті Конгресу неухильно зменшується навіть серед тих, хто раніше дуже активно підтримував Київ.