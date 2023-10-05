Президент Зеленський прилетів на саміт в Іспанію: про що говоритимуть (фото)

Президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті Європейського політичного співтовариства. Пріоритетом для України є посилення протиповітряної оборони, наголосив український лідер.

У четвер 5 жовтня президент України Володимир Зеленський приїхав до Гренади в Іспанії. Про це повідомив президенту у своєму X (Twitter).

"Я прибув до Гранади, Іспанія, щоб взяти участь у саміті Європейського політичного співтовариства. Наша спільна мета — забезпечити безпеку та стабільність нашого спільного європейського дому", — сказав Володимир Зеленський.

З його слів, він разом із партнерами працює над покращенням європейської архітектури безпеки, а саме регіональної безпеки, тоді як Україна має суттєві пропозиції щодо цього.

Зеленський наголосив, що приділятиметься особлива увага Чорноморському регіону та спільним зусиллям щодо зміцнення глобальної продовольчої безпеки і свободи судноплавства. Крім цього, серед пріоритетів України, особливо з наближенням зими, є посилення протиповітряної оборони.

"Ми вже заклали основу для нових угод з партнерами і очікуємо на їх затвердження та реалізацію. Це має бути продуктивний день для України та Європи в цілому", — додав він.

Іспанське видання Ideal опублікувало фото з аеропорту Гренади, куди прилетів президент Зеленський.

Саміт Європейського політичного співтовариства: що відомо

Саміт відбудеться у Гренаді 6 жовтня. Запрошення лідерам держав-членів ЄС надіслав голова Євроради Шарль Мішель. На заході планують обговорити актуальні проблеми ЄС. Крім цього, на порядку денному — майбутні пріоритети союзу, а саме стратегії на 2024-2029 роки.

Нагадаємо, 4 жовтня глава Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що Україна може стати членом ЄС у 2030 році, проте для цього є умова. З його слів, обидві сторони повинні "чітко розуміти", якими є їхні спільні цілі, пріоритети та напрямки інвестицій.

2 жовтня в Києві відбулася зустріч міністрів Європейського Союзу із закордонних справ, під час якої дипломати висловлювали свою єдність та співчуття українському населенню.