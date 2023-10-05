"Нам пізно хвилюватися": Зеленський відреагував на події у США щодо підтримки України (відео)

За словами глави держави, під час останнього візиту до США він почув від президента США Джо Байдена запевнення у "100% підтримці" Білого дому.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні не варто хвилюватися щодо допомоги та підтримки союзників на тлі останніх подій у США. Він зазначив, що глава Сполучених штатів Америки Джо Байден запевнив у 100% підтримці українців. Про це стало відомо із заяви президента Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами в іспанській Гранаді.

Главі держави поставили запитання про те, чи відчуває він занепокоєння через останні політичні події, що відбуваються у США.

"Я думаю, в Україні ми перестали хвилюватися з першого дня повномасштабної війни. Пізно нам уже хвилюватися. Я думаю, нам потрібно працювати", — заявив Зеленський.

Він додав, що під час свого останнього візиту до США, він отримав запевнення від президента США Джо Байдена про "100% підтримку" з боку Білого дому, а також запевнення про двопартійну підтримку з боку Конгресу.

"Звичайно, у США складний виборчий період, різні голоси лунають, деякі з них дуже дивні. Ми будемо говорити про це сьогодні", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, 30 вересня в Конгресі США підтримали законопроєкт, який позбавляє Україну військової допомоги. Палата представників Конгресу США 335 голосами проти 91 ухвалила резолюцію про продовження терміну фінансування уряду на 45 днів. Законопроєкт не передбачає виділення коштів на допомогу Україні.

1 жовтня американський президент підписав схвалений Конгресом проєкт бюджету США.

Після цього новий міністр оборони України Рустем Умеров поговорив телефоном з американським колегою Ллойдом Остіном, який закликав Київ не хвилюватися, адже Вашингтон продовжить виділяти військову допомогу.