"Шалений вплив агентури РФ": Данілов пояснив ймовірне блокування допомоги від Словаччини (відео)

Агенти Кремля, на думку секретаря РНБО Олексія Данілова, намагаються "роздмухувати ситуацію в Європі".

У Словаччині "просто шалений" вплив російської агентури, тому відбуваються негативні процеси щодо України. В ефірі телемарафону секретар РНБО Олексій Данілов висловив свою думку.

Він прокоментував заяву Зузани Чапутової, президентки Словаччини, стосовно можливого припинення оборонної допомоги нашій державі, зробленій після перемоги проросійської партії на парламентських виборах в країні. З його слів, європейським політикам, ЄС варто уважно стежити за ситуацією та процесами у цій країні.

"Майте на увазі, що вплив російської агентури в Словаччині просто шалений", – пояснив Данілов.

Секретар РНБО зміну позиції Братислави вважає певною мірою небезпечною. На його думку, саме агенти Кремля намагаються "роздмухувати ситуацію в Європі".

Як пояснив Данілов, коли на території держави з’являються російська мова та історія, інші наративи, згодом негативна ситуація торкнеться й дітей. Секретар РНБО додав, що саме народ кожної країни, а не окремі політики, вирішують куди рухатись, а також кому й надавати допомогу.

Припинення допомоги Україні – заява Зузани Чапутової

Після перемоги на виборах до парламенту проросійської партії Smer, як повідомило видання Dennik N, президентка Словаччини Зузана Чапутова виступила проти нового пакета військової допомоги Україні. Її могли б передати за правління уряду Людовіта Одора, але президентка, яка несе політичну відповідальність за уряд, виступила проти.

Нагадаємо, 4 жовтня, як повідомило Bild, Німеччина не планує "в осяжному майбутньому" постачати Україні далекобійні ракети Taurus. У Берліні дали зрозуміти що мають намір зробити все для посилення протиповітряної оборони нашої держави та надання більшої кількості ракет для комплексів Patriot.