У Раді засідання щодо правок до закону про бюджет тривало понад 10 годин (фото)

Роксолана Підласа, керівниця комітету з питань бюджету, відповіла на понад 900 правок, які стосувалися державного бюджету України на 2024 рік.

У Верховній Раді засідання щодо правок до закону щодо бюджету тривало 10 годин 25 хвилин, що довше за минулі розгляди. Про це у Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Роксолана Підласа, керівниця комітету з питань бюджету, відповіла на понад 900 правок. У п'ятницю, 6 жовтня, залишилося розглянути ще близько 30.

З його слів, в історії Верховної Ради це найтриваліше, коли доповідач безперервно перебував за трибуною. Він нагадав, що законопроєкт 10038 передбачає відповідне виділення додаткових 303 мільярдів на сферу безпеки, зокрема 211 мільярдів спрямують на ЗСУ.

"Засідання завершилось. Це рекорд по безперервному перебуванню доповідача", – повідомив народний депутат.

Бюджетний Комітет розглянув №10037 (про військове ПДФО і акциз на дороги) до другого читання. Він пропонує переспрямувати ПДФО з зарплат військових із місцевих бюджетів у держбюджет. У зв'язку з цим, за словами Железняка, перенесли розгляд питання "доповідь Міністра фінансів по ризику не отримання фінансування США".

Роксолана Підласа Фото: Суспільне

Він навів приклад американського парламенту. У США 1988 року сенатор Берд, який був лідером демократичної більшості у верхній палаті, вирішив оголосити пленарне засідання безперервним аж до голосування. Республіканці відповіли бойкотом та роз'їхалися по домівках, однак Берд сенатському приставу наказав заарештувати відсутніх сенаторів і доправити їх у палату під конвоєм.

О другій годині ночі заарештувати і оселити на робоче місце вдалося лише одного республіканця, оскільки інші перебували у друзів чи знайомих. Кворуму як і не було, і після восьмого голосування за припинення дебатів законопроєкт був знятий з порядку денного.

Бюджет-2024 – про що йдеться у проєкті кошторису

Соціальна сфера — друга за пріоритетністю після безпеки й оборони у бюджеті-2024. У проєкті кошторису на наступний рік збільшено видатки на субсидії та пільги. Його загальна сума становить 469,7 млрд грн. Найбільше коштів надають людям, що потребують соцзахисту. Це стосується осіб з інвалідністю з дитинства, постраждалі від аварії на ЧАЕС, підтримка внутрішньопереміщених осіб. На них виділять 88,7 млрд грн.

Нагадаємо, 4 жовтня київська влада закликала уряд погасити 6,8 млрд гривень боргу перед українською столицею з компенсації різниці в тарифах на водопостачання та тепло. Столичні чиновники скаржаться, що їм не компенсували різницю в тарифах на тепло і водопостачання. У деяких районах досі не розв'язали проблеми з проривом труб узимку, тому готовність столиці до холодів викликає питання.