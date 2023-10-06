"Це політичний горизонт": Боррель зробив гучну заяву про вступ України до ЄС

За словами топ-дипломата Жозепа Борреля, Євросоюз дуже довго затягував із процесом розширення. Але тепер завдяки заявці України, яка стала новим кандидатом, представник ЄС очікує прискорення процесу розширення.

Очільник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель зазначив, що процес розширення ЄС занадто довго сповільнювався, але завдяки Україні він тепер набуває активніших темпів. Про це Боррель сказав, прибувши вранці 6 жовтня на неформальну зустріч лідерів ЄС у Гранаді, передає "Європейська правда".

Боррель висловив свою думку щодо необхідності визначення конкретної дати для майбутнього розширення Євросоюзу, про що останніми часами точиться дискусія в рамках ЄС. Ця дискусія розпочалася після того, як голова Євроради, Шарль Мішель, запропонував 2030 рік як можливу орієнтовану дату.

"Добре мати мету, добре мати горизонт. Це політичний горизонт. Мета фіксованої дати — для того, щоб мобілізувати політичну енергію, щоб почати рухатися. Це не означає, що це буде точною датою. Якщо в нас не буде горизонту, люди почнуть думати: "Добре, у нас є час". Але в нас немає часу", — сказав Боррель.

Він підкреслив, що ЄС занадто довго відкладав питання про розширення. Тепер, з Україною, яка виступила як новий кандидат, Боррель очікує прискорення цього процесу.

"Вона (Україна. — Ред.) "підштовхнула" чергу, і черга рухатиметься, і ми рухатимемося швидше", — зазначив топ-дипломат ЄС.

Наприкінці серпня президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що хоче, щоб ЄС був готовий до розширення до 2030 року. Утім, у ЄС є прихильники не прив'язуватися до жодних термінів приєднання нових членів.

Нагадаємо, глава Європейської ради попередив, що реформи в самому Євросоюзі будуть важкими, тому "більше не можна втрачати час".

31 серпня глава зовнішньополітичного відомства ЄС заявив про можливий вступ до ЄС 10 нових країн. Жозеп Боррель зазначив, що війна в Україні стала одним зі стимулів для прискореного розширення Євросоюзу.