У Раді влаштували сутичку: Гончаренко заявив, що Тищенко залишив його без штанів (відео)

За словами нардепа Гончаренка, Тищенко назвав його "півнем з Одещини" і вимагав, щоб лідер партії Порошенко виключив його з фракції.

У Верховній Раді України сталася сутичка між депутатами Олексієм Гончаренком (фракція "Європейська солідарність") і Миколою Тищенком (виключений із фракції "Слуга народу"). Про це в п'ятницю, 6 жовтня, повідомив нардеп Гончаренко.

Інцидент стався під час розгляду бюджету. Гончаренко нібито запропонував правки про повернення виплат для військових у тилу, про збільшення виплат військовим і про соціальне забезпечення військових. Однак його пропозиції було відхилено.

Тищенко звинуватив Гончаренка у зв'язках із "Партією регіонів" і образив його, назвавши "півнем з Одещини". Гончаренко, у відповідь, знімав цей інцидент на відео. У цей момент почалася бійка. Тищенко спробував відібрати у Гончаренка телефон, але Гончаренко чинив опір. Під час боротьби Тищенко порвав Гончаренку штани.

Тищенко також вимагав, щоб лідер партії Петро Порошенко виключив Гончаренка зі своєї фракції та політичного процесу в країні. Скандальний виступ було перервано головою ВР Русланом Стефанчуком, який зажадав зупинити безлад.

Однак Тищенко продовжив свою промову, після чого Стефанчук закликав його повернутися на своє місце, і Тищенко пішов під крики "Ганьба".

Нардеп Гончаренко, завершивши своє фільмування, вступив у перепалку з кількома іншими депутатами, що призвело до сутички.

Нагадаємо, це вже не перший інцидент із дивною поведінкою нардепа Тищенка у Верховній Раді. Днем раніше, 5 жовтня, повідомлялося, що в кулуарах парламенту він побився з нардепом Олександром Дубінським.