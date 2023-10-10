Дійшло до погроз: у парламенті Румунії скасували виступ Зеленського, — ЗМІ

За попередніми даними, захід скасували з міркувань безпеки. Один з румунських депутатів вже встиг висміяти скасування виступу Зеленського.

В парламенті Румунії президент України Володимир Зеленський не виступить під час свого візиту до цієї країни. Про це повідомляє G4Media.

У вівторок керівництво законодавчої інстанції вирішило, що спільне засідання, яке спочатку було заплановане на сьогодні з нагоди візиту українського політика, не відбудеться. Інші парламентські джерела повідомили, що це, швидше за все, просто перенесення з міркувань безпеки.

У вівторок вранці початковий розклад роботи парламенту передбачав проведення спільного засідання о 17:00. Під час заходу Зеленський повинен був виступити перед усіма депутатами. Внутрішній парламентський меморандум, з яким ознайомилася G4Media, свідчить про те, що цього не відбудеться.

Видання зазначає, що Зеленський виступав перед парламентом під час усіх своїх закордонних візитів. У Румунії можливий візит керівника держави нібито призвів до низки погроз з боку Діани Шошаки, сенаторки, яку звинувачують у проросійських поглядах.

Румунський депутат Джордж Сіміон у Facebook вирішив висміяти раптове скасування виступу Зеленського в парламенті країни, заявивши, що це офіційна інформація. Він зазначив, що український політик зустрінеться тільки з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.

Фото: Facebook

"З болем у серці ми повідомляємо, що хоробрий український президент Володимир Зеленський не прийде сьогодні до румунського парламенту", — написав депутат, підкріпивши до публікації сміховинні смайли.

Нагадаємо, 10 жовтня Зеленський із візитом прибув до Румунії. Він обговорить посилення широких заходів, ухвалених і реалізованих Румунією на підтримку України та ситуації з безпекою в регіоні та в Чорному морі.