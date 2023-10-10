"Можливо, хтось проти": Зеленський пояснив, чому не виступив перед парламентом Румунії (відео)

Український лідер визнав, що не готував промову для виступу перед румунським парламентом, однак із задоволенням виступить наступного разу.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував чутки про скасування свого виступу перед парламентом Румунії. Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом у Бухаресті 10 жовтня.

За словами українського лідера, виступ із промовою в румунському парламенті не було включено в програму його візиту. Зеленський зазначив, що у нього "немає дефіциту з промовами, у жодній країні".

"Я не готував промову. Можливо, хтось проти неї — але я не був готовий", — сказав президент.

Володимир Зеленський пояснив, що прибув до Бухареста, щоб зустрітися з президентом, прем'єр-міністром, спікерами та деякими парламентарями Румунії. Президент також хотів висловити подяку румунському народу.

Український лідер зазначив, що із задоволенням виступить перед парламентом Румунії в рамках наступного візиту.

Пресконференція Володимира Зеленського та Клауса Йоганніса

Нагадаємо, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Румунії. Український лідер назвав Румунію другом, "який прийшов нам на допомогу в найтемніший день, і чия підтримка з часом стає дедалі сильнішою".

Під час зустрічі лідери України та Румунії підписали двосторонню декларацію, до якої включено ключові речі взаємодій країн. Румунський президент заявив, що підтримує прагнення Києва стати частиною європейської сім'ї та виступає за початок переговорів про вступ ще до кінця 2023 року.