"Салліван вводить в оману": у Конгресі зажадали відставки радника Байдена

Республіканка Марша Блекберн вважає, що радник президента Джейк Салліван неодноразово помилявся в питаннях зовнішньої політики Білого дому. Зокрема, він стверджував про "спокійну ситуацію" на Близькому Сході за тиждень до нападу ХАМАС на Ізраїль.

Американська сенаторка з-поміж республіканців Марша Блекберн у різкій формі висловилася щодо роботи радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана і звернулася до Джо Байдена з проханням його звільнити. Блекберн переконана, що Салліван регулярно вводить в оману американський уряд щодо "загроз безпеці в усьому світі". Про це 13 жовтня повідомив американський телеканал Fox News.

Зокрема, сенаторка обурена інформуванням радника Байдена щодо ситуації на Близькому Сході. Річ у тім, що Салліван лише за тиждень до того, як бойовики ХАМАС почали атаку на Ізраїль, заявив, що на Близькому Сході був найспокійніший стан за останні десятиліття.

Також Блекберн порушила питання про домовленості Тегерана і Вашингтона, де фігурують 6 млрд доларів заморожених іранських активів у межах угоди з обміну полоненими між США та Іраном.

"Джейк Салліван уже давно помилявся в питаннях зовнішньої політики. І поради, які він дав президенту Байдену, просто не відповідають дійсності Він був неправий щодо Афганістану. Він був неправий у відносинах з Іраном. Він був неправий щодо угоди, яку вони нещодавно уклали з обміном полоненими і 6 мільярдами доларів", — заявила республіканка.

За її словами, політика Білого дому щодо Ірану з подачі Саллівана є надто м'якою, а послаблення санкцій проти Тегерана і відмова від залучення інших сторін до запровадження цих санкцій призводить до серйозних наслідків — напад ХАМАС на Ізраїль є яскравим тому підтвердженням.

"Таке сприйняття Близького Сходу у Джейка Саллівана. Це неприйнятно. Салліван із найпершого дня на своїй посаді був абсолютно неправий щодо того, якого курсу стосовно Ірану має дотримуватися американський уряд", — підкреслила сенаторка.

У зв'язку з цим Блекберн наполягає на відставці Саллівана із займаної посади.

"Я звертаюся до вас сьогодні, щоб вимагати негайної відставки Джейка Саллівана з посади вашого помічника з національної безпеки", — звернулася вона до президента США.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден стикається зі зростаючим тиском з боку республіканців, які вимагають вжити заходів проти Ірану. Законодавці на чолі з сенаторкою Маршею Блекберн вимагають від очільника Білого дому, щоб він заморозив виділення 6 млрд доларів, які були виділені Тегерану в мкжах угоди з обміну ув'язненими.