"Ціна надто висока": у Зеленського нагадали, що РФ вже 600 днів відкрито вбиває українців

В Офісі президента зазначили, що Росія не лише порушує глобальні правила, а йле у занурює світ у кривавий хаос.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що вже 600 днів Україна намагається вберегти світ від постапокаліптичного майбутнього і їй це вдасться, адже ціна фіналу війни надто висока. Про це він 16 жовтня написав у мережі Х (раніше Twitter).

Радник ОП нагадав, що вже 600 днів триває масштабна та руйнівна війна в центрі Європи, в якій РФ вбиває наших громадян. Він впевнений, що Украні вдасться вберегти світ від апакаліпсису, адже "ціна фіналу війни надто висока".

"600 днів масштабної руйнівної війни в центрі Європи… 600 днів Росія жорстоко вбиває громадян чужої країни, порушує глобальні правила, занурює світ у кривавий хаос, пробуджує в інших диктаторів бажання стріляти, знищувати… 600 днів Україна стоїчно намагається вберегти світ від постапокаліптичного майбутнього, від скочування в беззаконня, в право сильного, в геноцид заради геноциду. І нам це вдасться, бо ціна фіналу війни занадто висока…», — написав Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 12 жовтня в ОП прокоментували прогноз Буданова про закінчення війни. За словами Михайла Подоляка, колосальну роль відіграють темпи поставок західного озброєння. Якби все робилося вчасно, тоді б протистояння проходило зовсім за іншим сценарієм.