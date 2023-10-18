"Щоб не скотилися в OnlyFans": Стефанчук попросив Гончаренка не транслювати засідання ВР у TikTok (відео)

За словами спікера Ради, поширювати інформацію, яку обговорювали в парламенті, дозволяється через годину після засідань. Гончаренко запропонував у відповідь виконувати закон і дотримуватися регламенту.

На засіданні Верховної Ради України спікер парламенту Руслан Стефанчук порадив нардепу Олексію Гончаренку (фракція "Європейська Солідарність") не вести пряму трансляцію в TikTok під час засідання, оскільки це порушує постанову про поширення інформації через годину після завершення засідання. Відео опублікувало "ТСН".

"Ви порушуєте цю постанову і також піддаєте загрозі єдиний законодавчий орган держави та людей, які тут перебувають", — заявив Стефанчук.

У відповідь депутат зробив спікеру "пропозицію на мільйон".

"Воно дуже просте: ви виконуєте закон і дотримуєтесь регламенту. І виносите постанову Цабеля* на голосування, а я вимикаю трансляцію в "Тіктоці". І обіцяю, що і після цього не буду її вмикати, можу тривалий час", — відповів Гончаренко.

Судячи з усього, йдеться про проєкт постанови, який блокує підписання закону про надбавку військовим. Зареєстрований ще 11 квітня; автор — нардеп від партії "Голос" Володимир Цабаль.

"Олексію Олексійовичу, по-перше, ми не на базарі. По-друге, турбуюся, щоб із TikTok ви не скотилися в PornHub або OnlyFans", — відповів спікер.

Коментуючи обговорення у Верховній Раді згаданих онлайн-платформ, Гончаренко написав, що тим Telegram-каналам, які поширюють новини про "Гончаренка і PornHub" варто звернути увагу на дату.

Коментар Олексія Гончаренка

"Ті люди, які на це виділили кошти — ідіоти. Я сам це постив у себе, — зазначив він. — Це було два тижні тому <> Там негатива більше Стефанчуку".

Коментар Олексія Гончаренка

Нагадаємо, що глава парламенту Стефанчук нагородив мага і жерця Веліара орденом "Гордість і слава України". За словами Богдана Орищенка (він же Веліар), нагороди його відзначили нібито за допомогу ЗСУ, а всі, хто зневажливо ставляться до діяльності українських магів, відьом та інших чаклунів, применшують їхні заслуги в боротьбі проти російської агресії. Веліар стверджує, що проблеми зі здоров'ям глави Чечні Рамзана Кадирова пояснюються дією чорної магії.

Також повідомлялося, що 17 жовтня Верховна Рада не затвердила винесений на голосування закон про "військовий ПДФО", його відправили на доопрацювання.