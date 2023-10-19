Китай може постачати озброєння РФ через канал у КНДР, — експерт

На особистих переговорах Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна могли обговорювати тему закінчення війни в Україні та постачання китайського озброєння в РФ.

За словами експертки-міжнародниці Наталії Плаксієнко-Бутирської, Сі — один із небагатьох світових лідерів, хто має реальний вплив на Путіна. Про це вона розповіла в коментарі Фокусу для матеріалу "Путіну затягнули пояс. Як візит у Пекін вказав на повну залежність Москви".

"Сі відкрито заявив, що підтримуватиме суверенітет і безпеку РФ. На цьому й побудований так званий китайський мирний план. Тобто збереження інтересів всіх країн, що можна розшифрувати як гарантії того, що Україна не приєднається до НАТО. Китай намагається зберегти обличчя Путіну та вберегти Росію від повного розвалу. Тому, на мою думку, Китай не стане помічником для України. Найімовірніше, це буде якийсь компромісний варіант", — говорить експертка.

Щодо озброєння, то Китаю невигідно світитися в цій темі. Це одразу вплине на переговори із США й економічні відносини з ЄС. Імовірним каналом постачання китайської зброї в РФ може стати Північна Корея, куди одразу з Пекіна попрямував міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Але якщо так станеться, про це стане відомо дуже швидко та невигідно для Китаю, бо означатиме важкі санкції. Попри заявлені Путіним 200 млрд доларів товарообігу, з країнами ЄС і США Пекін має 730 млрд доларів в рік.

Нагадаємо, "Один пояс, один шлях" — це китайська глобальна інфраструктурна ініціатива, яку вперше оголосив Сі Цзіньпін у 2013 році в Астані (Казахстан). Темою проєкту є розвиток глобальної інфраструктури та транспорту з Китаю в країни центральної Європи. Ініціативу навіть включено до Конституції Китаю, а політичне керівництво вважає її спробою покращити регіональні звʼязки та відносини. За різними оцінками, за десять років існування проєкту в нього було вкладено близько одного трильйона доларів США. "Один пояс, один шлях" має стати сучасним аналогом Великого шовкового шляху.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Путіну затягнули пояс. Як візит у Пекін вказав на повну залежність Москви".

Нагадаємо, американські аналітики з Інституту вивчення війні дійшли висновку, що президент Російської Федерації Володимир Путін своєю поїздкою, очевидно, не зміг вплинути на Китай і встановити бажаний для Москви рівень відносин. РФ отримує від Китаю цивільні дрони, які можуть бути використані у війні проти України.