Стара радянська агентура: експерт пояснив, що робив премʼєр Орбан на китайському форумі

Присутність премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана на форумі "Один пояс, один шлях" пояснюється економічною вигодою для нього та політичним завданням.

Проєкт "Один пояс, один шлях" вже давно є неформальним альянсом країн проти США та ЄС. Зараз США і Китай борються за великі країни, що не приєдналися до них. Наприклад, Бразилію, ПАР та Індію. Про це в коментарі Фокусу для матеріалу "Путіну затягнули пояс. Як візит у Пекін вказав на повну залежність Москви" розповів дипломат Руслан Осипенко.

"Це стало зрозуміло, що коли на саміті G20 прозвучала заява про біполярний світ, а Китай зайняв місце тієї самої другої держави світу. Тут йде протиставлення – від Китаю: нібито приєднуватися до економічних відносин та інвестицій, від США: розвитку демократії та прав людини. Якщо на вашому боці буде більше країн, то ви зможете проводити свою політику на різних геополітичних майданчиках", — говорить він Фокусу.

Угорщина стала першою і на сьогодні єдиною країною Європи, керівництво якої підписало з Китаєм двосторонні угоди про участь в проєкті. Це сталося в ще 2015 році.

"Віктор Орбан – це інструмент Пекіна та Москви, але більше Москви, бо Росія вже певний час є проксі Китаю. Орбан є старою радянською агентурою в Європі, його головне завдання — зараз посіяти розбрат в ЄС, добитися погіршення стосунків з США та в середині обʼєднання. Для цього зараз будуть підключатися інші політики, бо одному все надто очевидно", — припускає Осипенко.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Путіну затягнули пояс. Як візит у Пекін вказав на повну залежність Москви".

Нагадаємо, глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш виправдався за зустріч Віктора Орбана з президентом Росії Володимиром Путіним.