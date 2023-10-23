Ексдепутат "Партії регіонів" Єфремов втік у Росію, — розслідування (інфографіка)

Підсудний за справою про держзраду "регіонал" Олександр Єфремов опинився у Москві. Журналісти з’ясували, що його родина має там апартаменти вартістю понад 4 мільйони доларів.

Колишній голова фракції "Партії регіонів" та ексдепутат Олександр Єфремов виїхав на початку повномасштабної війни з країни та нині перебуває у Москві. Про це йдеться у матеріалі "Радіо Свобода", опублікованому 23 жовтня.

В Україні 69-річного Єфремова звинувачують у держзраді та сприянню створення так званої "Луганської народної республіки". За версією слідства, він допомагав у захопленні адмінбудівель Луганської ОДА та СБУ у 2014 році.

Попри звинувачення у низці злочинів у 2019 році ексдепутата випустили з-під варти під домашній арешт. Ще пізніше запобіжний захід замінили на особисте зобов’язання.

"Після виходу з СІЗО Єфремов почав регулярно виїжджати за кордон. Зокрема — в Росію. В тому числі — прямо напередодні повномасштабного вторгнення", — розповіли журналісти.

За їхніми даними, чотири рази чоловік виїжджав у РФ через пропускний пункт у Сумській області. Однак після повномасштабного вторгнення російських військ "регіонал" залишив України залізницею, виїхавши в Словаччину.

Інформація про перетин Єфремовим державного кордону Фото: Радіо Свобода

Розслідувачі з’ясували, що нині Єфремов перебуває в Москві, де має два зареєстрованих місця проживання.

Перше — розташоване в елітному житловому комплексі "Тріумф-Палас" та займає два поверхи (26 і 27). Апартаменти мають площу 466,5 квадратних метрів та оформлені на сина політика — Ігоря.

Дані про апартаменти Єфремова Фото: Радіо Свобода

Другі апартаменти також розміщені у "Тріумф-Паласі", але вже на 11 поверсі. Їхня загальна площа складає 191,8 квадратного метра. Офіційний власник майна — також Ігор.

Дані про інші апартаменти Єфремова Фото: Радіо Свобода

У ЗМІ підкреслили, що сумарна вартість знайденої нерухомості — понад 4 мільйони доларів, тобто понад 150 мільйонів гривень.

Окрім того, ексдепутат має в Росії індивідуальний податковий номер та страховий номер (СНИЛС), який дозволяє йому отримувати пенсійні виплати.

Податковий номер Олександра Єфремова у РФ Фото: Радіо Свобода

Страховий номер Олександра Єфремова у РФ Фото: Радіо Свобода

Коментар Єфремова

Журналісти зв’язались з Єфремовим через його російський номер, однак на запитання про перебування у Москві та плани повертатись він відповідати не захотів.

"Ви знаєте, у мене не входить у плани давати зараз якісь інтерв’ю, до побачення", — лише сказав колишній парламентар.

Пояснення правоохоронців

В Офісі генерального прокурора на запит ЗМІ відповіли, що звинувачений у зраді ексдепутат не має запобіжного заходу і в розшук не оголошувався. Те, що у справі проти Єфремова не призначались судові засідання, у відомстві пояснили "тимчасовою окупацією Старобільська".

Нагадаємо, у 2014 році Олександр Єфремов висловився щодо звинувачень у його бік. Він заявив, що "це брехня та це провокація".

Раніше у ЗМІ повідомляли, що родина Єфремова тримала 33,5 мільйона доларів на швейцарських рахунках. Усі ці кошти заблокували у 2016 році.