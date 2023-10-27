Виділили для України: Нідерланди розкритикували збільшення бюджету ЄС

Журналісти зазначають, що Нідерланди були одним із найзапекліших критиків прохання виконавчої влади ЄС про додаткові кошти.

На думку голови уряду Нідерландів Марка Рютте, Брюссель має суворо керувати своїми витратами, а не звертатися до країн ЄС із запитами про додаткову фінансову підтримку для свого довгострокового бюджету. Про це він заявив на засіданні Європейської ради, передає Euractiv.

На цьому засіданні лідери ЄС уперше розглянули прохання Єврокомісії про надання додаткових 66 мільярдів євро на довгостроковий бюджет на період з 2021 по 2027 роки. Ці запити зумовлені прагненням керівництва ЄС впоратися з фінансовими труднощами, що виникли у зв'язку з підтримкою України, управлінням міграцією та збільшенням витрат на реалізацію плану відновлення після пандемії.

Попри те, що Рютте визнав, що "ймовірно" необхідне збільшення бюджету ЄС, він заявив журналістам, що таке збільшення має бути досягнуто шляхом перегляду пріоритетів у бюджеті ЄС.

"Отже, нашими трьома пріоритетами є: змінити пріоритети, змінити пріоритети і змінити пріоритети", — сказав він.

Слова Рютте перегукуються з думкою кількох нідерландських консультативних органів, які раніше закликали державу обмежити свої видатки після кількох років послаблення фіскального контролю через пандемію та війну в Україні.

Нідерланди були одним із найзатятіших критиків прохання виконавчої влади ЄС про додаткові кошти.

Попри широке несхвалення планів Єврокомісії, Рютте висловив підтримку запропонованим додатковим коштам для України, вказавши, що "фактично всі виступають за це".

Однак поки невідомо, чи проголосують країни-члени одноголосно з цього питання, оскільки Угорщина може спробувати заблокувати ухвалення запропонованого бюджету ЄС на черговому саміті Євросоюзу в грудні.

Нагадаємо, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оприлюднила рішення Євроради про виділення Україні 50 млрд євро на програму відновлення руйнувань унаслідок вторгнення РФ. На саміті лідерів ЄС, який 26 жовтня розпочався у Брюсселі, виділення цих коштів поки що відклали і продовжать консультації.