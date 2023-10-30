Росіяни повернулись: місцеві про наслідки заходу українських груп на лівий берег Херсонщини

За словами місцевих жителів, українські групи заходять на лівобережжя Херсонщини. Зокрема, у район населеного пункту Кринки, який нині опинився фактично у сірій зоні.

Місцеві мешканці лівобережної Херсонщини розповіли Фокусу для матеріалу "У сірій зоні: лівий берег Дніпра як плацдарм до майбутнього наступу ЗСУ", що відбувається на їхній території.

"Останні тижні дуже гаряче, постійні обстріли. Люди сидять по підвалах. Працює артилерія та міномети, — говорить місцевий мешканець Василь, який виїхав з села Кринки. — Кілька днів тому росіяни були дуже налякані — наші влучили кудись добре, були й вбиті, бігли й поранені. А до того заходили наші хлопці. Коли відійшли, набігло багато росіян, бачили їх техніку. Росіяни пішли по закинутим будинкам — шукали, чи не залишилися українські військові".

На запитання про український контроль над Кринками Василь відповідає скептично: "Не слухайте військових експертів. У Кринках все швидко змінюється. Хтось рідним каже: "Ура! Ми вже звільнені, бачив наших хлопців". Аж потім з’ясувалось, що вони без техніки пішли до мелітопольської траси. Тож згодом можна почути: "Все, росіяни повернулись, проводять у всіх обшуки, нагнали багато техніки". В посадках та лісах навкруги села — всюди вони".

Він також говорить, що нині у селі живуть одиниці. Спочатку місцеві жителі виїхали через окупацію, потім через повінь, яка стала наслідком підриву Каховської ГЕС.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ЗСУ налагоджують постачання на лівому березі в Кринках.

Більше читайте в матеріалі Фокусу "У сірій зоні: лівий берег Дніпра як плацдарм до майбутнього наступу ЗСУ".