"Будуть мати позитивний ефект": Кулеба розповів, коли варто чекати новин щодо вступу в ЄС

До кінця цього року можуть розпочатися переговори щодо вступу України в ЄС. Наразі країна впевнено рухається до цієї мети, проте очільник МЗС не розкриватиме деталей.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що до кінця тижня варто очікувати позитивні новини стосовно вступу України до Європейського Союзу. Про це він повідомив під час телемарафону.

"Я думаю що з кінця цього тижня ви побачите події та новини, які будуть мати позитивний ефект", — сказав Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що влада працювала над тим, аби виконати все, що потрібно, отоді як президент це контролював. Кулеба наголосив, що неодноразово казав, що до кінця цього року почнуться переговори щодо членства України в ЄС, якщо не буде жодних форс-мажорів.

Зі слів Дмитра Кулеби, Україна впевнено рухається до цієї мети, проте він не розкриватиме деталей.

26 жовтня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що цього року Україна може розпочати переговори щодо вступу до Європейського Союзу. З її слів, Україна створила всі потрібні умови для цього, зокрема реалізувавши сім рекомендацій. Крім цього, Україна є лідером попри повномасштабну війну серед інших майже десяти країн, рішення щодо вступу до ЄС яких також можуть бути розглянуті, переконана вона.

24 жовтня ЗМІ повідомили, що заявку України на членство в ЄС планують оцінити вже 8 листопада. Зокрема, це є ключовим етапом стосовно вирішення блоку щодо того, чи розпочинати переговори про вступ України. На саміті лідерів ЄС 14-15 грудня можуть ухвалити рішення щодо того, чи розпочинати офіційні переговори.

Того ж дня перша заступниця міністра закордонних справ України Еміна Джапарова заявила, що переговори щодо вступу до Євросоюзу можуть розпочатися на початку наступного року. А саме після оприлюднення Єврокомісією звіту з оцінкою виконання всіх вимог.