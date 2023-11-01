У Міноборони визначилися, хто очолить "Держоператора тилу": що про нього відомо (фото)

За словами гендиректора ГОТ Арсена Жумаділова, агентство має намір розробити якісно нові підходи до держзакупівель, а постачання продовольства для ЗСУ зазнає кількох принципових змін.

Генеральним директором нового агентства закупівель Міноборони "Державний оператор тилу" призначено Арсена Жумаділова. Наказ про його призначення і контракт на держслужбу підписав міністр оборони Рустем Умеров у понеділок, 30 жовтня. Про це Міноборони повідомило на своєму сайті.

За словами заступника міністра оборони Дмитра Клименкова, "Арсен Жумаділов пройшов усі необхідні перевірки й офіційно вступив на посаду".

З 28 серпня цього року Арсен Жумаділов обіймав посаду голови Агентства ресурсного забезпечення ЗСУ.

Гендиректор ГОТ Арсен Жумаділов Фото: Facebook

ТОТ має офіційно почати працювати з 1 грудня. Для цього Кабмін має ухвалити дві постанови, що регулюють роботу агентства.

"Постанова, що визначає Агентство замовником за бюджетною програмою Міноборони, вже на фінішній лінії. Бюрократичні баталії на різний смак, від прихованого опору до прямого опонування, позаду. Наступного тижня виходимо на Кабмін. Запуск — уже невідворотність", — написав Жумаділов на своїй сторінці у Facebook за два дні до призначення на посаду.

Гендиректор ГОТ Арсен Жумаділов Фото: Facebook

Які зміни в процес держзакупівель для армії внесе ГОТ

Перший напрямок, яким займеться ГОТ — постачання продовольства для армії.

За словами Жумаділова, постачання продовольства для ЗСУ зазнає кількох принципових змін:

Поділ закупівель товарів і послуг, щоб "забезпечити високу якість продукції, що поставляється, оптимізувати витрати в рамках виконання контрактів і зробити ціноутворення прозорим". "У фокусі нашої категорійної стратегії — людиноцентричність", щоб можна було враховувати індивідуальні потреби військовослужбовців і підвищити різноманітність і збалансованість харчування. Збереження конкурентності в процедурах і недоступності небажаної для поширення інформації.

"Маємо запустити сталу і прозору інституцію, засновану на цінностях. Властиві нам самим, вони проєктуватимуться назовні в усьому тому, що ми робимо: людиноцентричність, доброчесність, професійність і відкритість", — наголосив Жумаділов.

Гендиректор ДОТ також зазначив, що агентство ставить перед собою мету забезпечити безперервність і системність поставок, а також розробити якісно нові підходи до держзакупівель.

Нагадаємо, Клименков розповів, що з грудня харчування для ЗСУ закуповуватиме "Держоператор тилу". Нове агентство займатиметься всіма закупівлями для відомства та його підрозділів за зміненими правилами торгів, щоб унеможливити корупцію і перебої в постачанні.

Раніше Фокус писав, що Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони просить НАБУ розібратися з двома компаніями, які зірвали постачання зброї. Серед недобросовісних постачальників опинилися польська "Alfa Sp z o.o." і ТОВ "Львівський арсенал".