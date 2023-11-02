США і Китай почнуть переговори щодо контролю над ядерною зброєю, — Bloomberg

Китай виробляє ядерну зброю швидше, ніж очікувалося. Цього року Пекін мав близько 500 ядерних боєголовок і планує отримати понад 1000 до кіінця 2030 року.

США та Китай наступного тижня розпочнуть переговори щодо ядерної зброї до зустрічі Сі і Байдена. Адміністрація американського президента хоче обговорити зростаючий арсенал Китаю. Про це пише Bloomberg.

За словами представника адміністрації, США мають намір переговорити з Китаєм щодо контролю над ядерною зброєю на тлі зростаючої стурбованості з приводу того, як швидко Пекін почав створювати свій арсенал.

"Метою дискусій є не зменшення арсеналу Китаю, а дати адміністрації Байдена краще зрозуміти плани Китаю після оприлюднення звіту Пентагону про те, що Китай виробляє ядерну зброю швидше, ніж очікувалося", — пише видання.

Переговори відбудуться під час підготовки президента Джо Байдена до зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско менш ніж за два тижні.

Раніше Wall Street Journal повідомляв, що США представлятиме помічник держсекретаря з контролю над озброєннями Мелорі Стюарт, а Китай відправить Сунь Сяобо, який очолює відділ контролю над озброєннями міністерства закордонних справ Китаю.

У жовтні Пентагон опублікував звіт, у якому говориться, що цього року Китай мав близько 500 ядерних боєголовок і планує отримати понад 1000 до 2030 року, що було швидше, ніж очікувалося. США мають близько 3700 ядерних боєголовок.

США також прагнуть зупинити тристоронню гонку ядерних озброєнь з Росією та Китаєм, особливо через переговори щодо продовження договору "Новий старт", термін дії якого закінчується у 2026 році, і зупинився через вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, що США знищили балістичну ракету над Тихим океаном. Неозброєна Minuteman III була виведена з ладу над Тихим океаном за допомогою ракети Space Launch Delta 30. Повідомляється, що причиною стала "аномалія".

Раніше повідомлялося, що 25 жовтня в Кремлі заявили, що з випробувального космодрому на Камчатці було випущено міжконтинентальну балістичну ракету "Ярс".