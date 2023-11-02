Китай та США готуються до нового світопорядку, Росію в розрахунок вже не беруть, — експерт

Лідер Китаю Сі Цзіньпін визначив вектори майбутніх переговорів з Джо Байденом. Він назвав їх у своєму листі до Національного комітету з американсько-китайських відносин.

Слова міністра оборони РФ Сергія Шойгу про готовність до "постконфліктного врегулювання української кризи" мають на меті повернути Росію в інформаційну площину. Про це Фокусу розповів політолог Олег Лісний для матеріалу "Шойгу миротворець. Чому російський міністр оборони почав шукати миру в Україні".

"Тут важливо звернути увагу, що цю заяву було зроблено саме в Китаї. Ми напередодні важливої зустрічі Сі Цзіньпіна та Джо Байдена, в РФ дуже добре відчувають цей момент та намагаються нагадати про себе. Після листа Сі, де він відкрито говорить, що майбутнє людства залежить від співпраці США та Китаю, Росію офіційно викреслили зі списку геополітичних гравців. Тому Шойгу намагається підкреслити субʼєктність РФ, навпаки, акцентуючи увагу, що Україна не є субʼєктом, тому вони готові розмовляти лише з Заходом", — говорить він Фокусу.

Експерт звертає увагу на лист Сі до Національного комітету з американсько-китайських відносин. Китайський лідер закликав Вашингтон до мирного співіснування та роботи над урегулюванням розбіжностей. Саме цей лист став останнім формальним кроком до того, що РФ більше не розглядають як рівного партнера та геополітичного гравця. Саме тому, Сергій Шойгу почав говорити про рівноправні відносини в межах Радбезу ООН.

В своєму листі Сі Цзіньпін повідомив, що Китай готовий дотримуватися трьох принципів — взаємоповаги, мирного співіснування та взаємовигідної співпраці — у вибудовуванні відносин зі Сполученими Штатами. Крім того, КНР готова належно вирішувати розбіжності та спільно реагувати на глобальні виклики для досягнення спільного успіху та процвітання як двох країн, так і світу в цілому.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін змусив російського президента говорити про кінець війни. Що стоїть за мирною риторикою очільника Кремля та чого можна чекати від нього далі.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Шойгу миротворець. Чому російський міністр оборони почав шукати миру в Україні". Після Путіна та Лаврова за справу взявся Шойгу, який закликав Захід до врегулювання "української кризи" та обговорення подальшого повоєнного співіснування.