"Безвідповідально": Зеленський проти президентських виборів під час війни (відео)

В Україні є структури, які здатні поставити крапку в будь-якій політичній суперечці й дати необхідні відповіді суспільству, розповів президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі вибори не на часі. Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні 6 листопада.

Він зазначив, що нині не час для широких святкувань або інших речей у тилу, які неприйняті під час війни, тоді, коли армія та всі Сили оборони живуть "болем, боями, втратами" та здобутками для України.

"Усі ми розуміємо, що зараз, у воєнний час, коли є безліч викликів, абсолютно безвідповідально — якось так… легковажно та граючись вкидати в суспільство тематику виборів", — сказав Володимир Зеленський.

За словами президента, в Україні повинні припинитися "хвилі" з будь-якими речами, які розколюють політично. Зокрема, потрібно визначитися, що наразі час оборони та битви, від якої залежить доля держави та людей, а не час вкидів, на який очікує Російська Федерація.

"Я вважаю, що зараз вибори не на часі", — заявив Зеленський.

Він наголосив, якщо потрібно поставити крапку в будь-якій політичній суперечці й далі працювати в єдності, то в Україні є структури, які здатні це зробити й дати суспільству всі необхідні відповіді для того, аби "не залишилося простору для конфліктів і чужої гри проти України".

Володимир Зеленський додав, що його особисте ставлення та закликав, як і 24 лютого 2022 року, дбати про Україну, її захист, волю та про знищення ворога.

Вибори в Україні у 2024 році: що відомо

Восьмі вибори Президента України повинні відбутися у 2024 році, а саме 31 березня — перший тур, і 21 квітня — другий (у випадку призначення). Через повномасштабне вторгнення й дію воєнного стану, під час якого проведення виборів заборонено, є ймовірність їхнього перенесення на пізніший термін або скасування.

4 жовтня президент України Володимир Зеленський уперше допустив можливість проведення виборів під час війни. Він зазначив, що для цього повинна бути забезпечена безпека виборів.

3 листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що президент Володимир Зеленський розглядає можливість проведення виборів навесні. Зокрема, він розглядає та зважує всі "за" та "проти".

Нагадаємо, 30 жовтня з'явилися дані опитування Київського міжнародного інституту соціології щодо проведення виборів під час війни. У результаті 81% респондентів вважають, що вибори повинні проводитися після війни, тоді як 16% переконані, що виборчий процес можна проводити попри війну.