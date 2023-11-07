"Нечистоплотні політики": Умєров відреагував на чутки про відставку Залужного

Глава Міноборони Умеров прокоментував "подання на відставку Залужного", заявивши, що подібні вкиди розколюють українське суспільство.

Міністр оборони Рустем Умєров прокоментував заяву нардепа від "Європейської солідарності" Володимира Арʼєва про "подання на відставку Залужного". Про це йшлося в повідомленні очільника Міноборони у Facebook.

Зокрема, Умєров дорікнув "деяким нечистоплотним політикам" у намаганні розколоти українське суспільство.

"Деякі нечистоплотні політики сьогодні намагаються розколоти українське суспільство — це нічим не краще за те, що роблять російські пропагандисти. Інформаційна війна є складовою російської агресії проти України. Не варто ставати в ній пішаками й тим більше помічниками", — наголосив міністр.

За словами міністра, всім у країні сьогодні варто зосередитися на питаннях оборони та робити все, щоб посилити нашу державу. А інформаційна війна нічим не краща за те, що роблять російські пропагандисти.

7 листопада депутат Верховної Ради від "Європейської Солідарності" Володимир Арʼєв написав із покликанням на джерела, що Умєров вніс подання про звільнення Валерія Залужного. Потім Арʼєв видалив свій пост і заявив, що "з багатьох інших джерел кажуть, що це не так".

Депутат Арʼєв спершу написав про "відставку Залужного", а потім видалив пост

Додамо, що депутати Ради натякнули на звільнення одного з міністрів Кабміну. Зокрема, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував відставку очільника міністерства, а його колега Ярослав Железняк повідомив, що посаду залишить Вадим Гутцайт, який наразі обіймає посаду міністра спорту.