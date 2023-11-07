Уже цього тижня: депутати Ради натякнули на звільнення одного з міністрів Кабміну

Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не назвав ім'я претендента на звільнення, але, за словами його колеги Ярослава Железняка, посаду залишить Вадим Гутцайт.

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Верховна Рада має відправити у відставку одного з міністрів КМУ. Кандидатом на звільнення став міністр спорту Вадим Гутцайт. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Спробую бути швидшим, ніж Железняк, і анонсую цього тижня звільнення одного з міністрів КМУ", — написав нардеп у своєму Telegram-каналі.

Арахамія не назвав ім'я міністра, але, за словами іншого нардепа, а саме Ярослава Железняка (фракція "Голос" — ред.), посаду залишить міністр спорту Вадим Гутцайт.

"Звільнять міністра спорту — Вадима Гутцайта", — написав раніше Железняк у своєму Telegram-каналі.

Цю ж інформацію в розмові з "РБК-Україна" підтвердили й джерела в монобільшості.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що зірковий ексфутболіст і тренер Андрій Шевченко, який першим заявив про вихід зі складу НОК через призначення туди нардепів від ОПЗЖ, нібито збирається зайняти крісло міністра молоді та спорту.

Вадим Гутцайт: що про нього відомо

Вадима Гутцайта призначили на посаду міністра 4 березня 2020 року. До цього він очолював департамент молоді та спорту КМДА.

У листопаді 2022 року Гутцайт став новим президентом Національного олімпійського комітету (НОК) України. Він змінив Сергія Бубку, який 17 років обіймав цю посаду.

Вадим Гутцайт перебуває на посаді міністра від 2020 року

У грудні 2021-го міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт повідомив, що його відомство отримало найбільший річний бюджет в історії — 8,2 млрд гривень. За його словами, він мав спрямувати кошти на розвиток інфраструктури.

За час перебування Гутцайта на посаді відбувся найгучніший за історію України допінговий скандал. Очільник дав інтерв'ю Фокусу щодо цього.