Міністерство молоді та спорту України отримало рекордний бюджет, — Вадим Гутцайт

Найдорожчим напрямком діяльності Міністерства у 2022 році буде розвиток інфраструктури. На нього передбачено витрати у 2,7 млрд гривень.

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт повідомив, що підконтрольне йому відомство отримало найбільший річний бюджет в історії — 8,2 млрд гривень. Про це Гутцайт розповів на своїй сторінці у Facebook.

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За словами міністра, ці гроші будуть розподілені на 7 напрямків:

Реалізація молодіжної політики та національно-патріотичне виховання – 124,9 млн грн, зокрема вперше передбачені кошти на забезпечення діяльності Українського молодіжного фонду в розмірі 45 млн грн;

Розвиток наукових досліджень і спортивної медицини – 56,4 млн грн;

Підготовка й участь українських спортсменів у зимових Олімпійських, Паралімпійських, літніх Дефлімпійських іграх у 2022 році, а також підготовка та участь у Всесвітніх іграх із неолімпійських видів спорту – 1,6 млрд грн;

Спорт осіб із інвалідністю – 900 млн грн;

Розвиток фізичної культури та спорту й спорту вищих досягнень – 2,6 млрд грн;

Розвиток спортивної інфраструктури – 2,7 млрд грн;

Субвенція з державного бюджету місцевим на виконання окремих заходів щодо реалізації соціального проекту Президента України "Активні парки – локації здорової України" обсягом 143,1 млн грн, які також уперше передбачені у 2022 році.

Зазначимо, що у 2022 році Міністерство молоді та спорту України оновить рекорд за обсягом бюджету: попередній був встановлений у державному бюджеті на 2021 рік – 7,76 млрд гривень.

Раніше Фокус розповідав, скільки грошей витратили в Міністерстві молоді та спорту України на підготовку до Олімпійських ігор у Токіо. Бюджет підготовки до минулої Олімпіади виявився втричі більшим, ніж до попередніх Ігор, які пройшли в Ріо-де-Жанейро у 2016 році.

Також повідомлялося, що сьогодні Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2022 рік.