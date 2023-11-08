Від Mercedes до Tesla: ЗМІ з'ясували, на яких авто нардепи приїжджають до Ради (фото)

Народні депутати приїжджають на роботу до Верховної Ради на елітних автомобілях, деякі з яких насправді їм не належать. Журналісти розбиралися, де чиє авто та скільки на них штрафів.

Від початку повномасштабного вторгнення доступ журналістів до Верховної Ради обмежений, зокрема до пленарних засідань допускають лише телеканал "Рада". "Схеми" з'ясували, чим займаються народні депутати під час повномасштабного вторгнення, зокрема хто на яких автівках приїжджає на роботу, поки їх не бачать ЗМІ.

Біля Верховної Ради журналісти зустріли народного депутата Антона Яценка, який заявив, що користується тим автомобілем, який вказаний у його декларації, проте Mercedes, на якому він приїхав, належить не йому, а його сестрі.

Нардеп Антон Яценко

Також ЗМІ помітили народного депутата з групи "Відновлення України" Ігоря Кісільова, він приїхав також на Mercedes. Проте на питання, чиє авто, він заявив: "Я не коментую, вибачайте". Проте "Схеми" дізналися, що це авто записане на його дружину.

Нардеп Ігор Кісільов

Депутата Володимира Мороза, який також у групі "Відновлення України" помітили поруч із Toyota Land Cruiser, але він повідомив, що приїхав на роботі на таксі, адже "машину немає де поставити". Пізніше з'ясувалося, що цей автомобіль все ж записаний на депутатові.

Нардеп Володимир Мороз

Крім цього, журналісти зустріли депутата з Одеси, члена групи "Платформа за життя та мир" Миколу Скорика, який був соратником обвинуваченого в держзраді Віктора Медведчука. Той заявив, що вважає Росію агресором, тоді як війна змінила його ставлення до Медведчука на "негативне". Також вдалося поговорити х Василем Німченком, теж колишнім соратником Медведчука, він повідомив, що наразі не спілкується з ним. Після заборони ОПЗЖ до групи "Платформа за життя та мир" увійшли депутат Нестор Шуфрич та Олександр Пономарьов, які наразі перебувають у буцегарні за підозрами у державній зраді. Зокрема, слідство вважає, що Шуфрич виконував завдання Володимира Сівковича, якого вважають агентом ФСБ, проте нардеп це заперечує.

Також "Схеми" зустріли депутата від "Слуги народу" Данила Гетманцева, колишнього помічника Сівковича, та запитала про ту його роботу.

"Дивіться, це було коли ще? Ви ж знаєте, там було третє скликання, так? Це початок нульових, до 2010-го року. Як це сталося я вже не пам'ятаю, але напевно хтось порекомендував. Я ж все ж таки, який не який, був на той момент доцент, зараз вже професор у Київському університеті Шевченка з права, — відповів Данило Гетманцев.

Журналісти із посиланням на реєстри штрафів повідомили, що на деякі автівки нардепів накладені штрафи за недотримання правил дорожнього руху. А саме станом на початок жовтня нардепу від "Слуги народу" Дмитру Нальотову, власнику BMW, надіслали 21 штраф за перевищення швидкості. Проте вже наприкінці жовтня система показала 22-й штраф, всі порушення були сплачені.

"Я думаю, що там незначні перевищення швидкості і на рік це виходить 1-2 рази на місяць. Я не вважаю, що це дуже багато штрафів", — заявив Нальотов.

Автомобіль Дмитра Нальотова

Нардеп Дмитро Нальотов

Біля ВР припаркували автомобіль Tesla, сервіс "Штрафи ПДР" показав 23 штрафи за перевищення швидкості, зокрема 21 з них — за 2023 рік. Натомість автомобіль потрапив до України у вересні 2023 року, через півтора року після початку повномасштабного вторгнення. Власником автівки, за джерелами "Схем", є рідний брат депутатки з Вінниччини Лариси Білозір, яка входить до групи "Довіра".

Tesla

Нардепка Лариса Білозір

Знімальна група помітила позашляховик Lexus, який записаний на депутата-забудовника Віктора М’ялика з групи "Партія "За майбутнє". ДБР підозрювало депутата у несплаті податків на суму в 97 млн грн.

Позашляховик Lexus

Депутат-забудовник Віктор М"ялик

Журналісти помітили інший Mercedes, у квітні 2022 року на іншому авто, проте з цими номерами був помічений Григорій Суркіс, колишнього президента "Динами Київ" та ексоратиника Медведчука, тоді, коли виїжджав за кордон з 13-ма годинниками. Раніше авто з цими номерами згадувалися в справі щодо несплати податків службовими особами "Динамо Київ".

Вадим Столар, депутат-забудовник, стояв біля одного з Maybach. Він не захотів розмовляти з журналістами та сів у машину.

Чому Верховна Рада "закрита" для журналістів

Журналісти надіслали запит до ВР з проханням надати інформацію щодо усіх документів, на підставі яких діють обмеження для медіа. У відповіді не було жодного слова про заборони. У вересні парламент дозволив пряму трансляцію з пленарних засідань лише телеканалу "Рада", проте ЗМІ здійснюють запис засідань і публікують їх через декілька годин.

"Схеми" запитали в нардепа від "ЄС" Михайла Бондаря, чому журналістів не пускають до ВР.

"Там чудиться таке, що вони напевно не хочуть показувати це людям. Попри те, що ми прийняли закон про висвітлення роботи ВРУ, транслюють вночі. Щоб люди полягали спати і не дивилися того, що відбувається у стінах парламенту", — відповів нардеп.

Крім цього, Рада почала обмежено надавати інформацію. ЗМІ відмовили у наданні переліку чинних помічників нардепів попри те, що раніше ці дані публікували на сайті парламенту. Також не надали інформацію щодо закордонних відряджень нардепів за 2023 рік.

Нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський заявив, що журналістів не пускають до ВР у період війни через "законодавство". Натомість позафракційний депутат Микола Тищенко та народний депутат зі "Слуги народу", колишній журналіст Сергій Швець ще не мають позиції щодо того, чи варто надавати доступ журналістам до Ради. Тоді як "слуга" Костянтин Касай виступає "за" присутність журналістів. З його слів, у комітеті з прав людини піднімали це питання, проте рішення ще немає через "питання безпеки". У нардепу від "Батьківщина", колишнього голови СБУ Валентина Наливайченка подібна позиція.

"Та сама безпека, яка для мене або для будь-якого народного депутата, цілком може і має бути в українських журналістів. Сховище, куди можна спуститися. Ви не проти, що будемо в одному укритті, у разі, якщо повітряна тривога? Я працюю у комітеті з європейської інтеграції. Це дуже важливо нам зараз. Ми ж починаємо зараз перемовини про членство України в ЄС. І доступ ЗМІ, і доступ до інформації, свобода слова — одна із ключових вимог", — сказав він.

Нардеп від "Європейської солідарності" Володимир В’ятрович також вважає, що парламент повинен бути відкритим для журналістів, адже це є важливим елементом та інструментом збереження демократії.

Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк назвав "дурнею" те, що Рада закрита для журналістів. З його слів, усі знають, коли відбуваються засідання, тому в закритті парламенту немає сенсу.

Журналісти попросили в голови Верховної Ради Руслана Стефанчука надати документ, яким ЗМІ обмежили доступ до парламенту, а той попросив час для уточнення.

"Я уточню, тому що це ж все приймалося ще в період, коли запроваджувався воєнний стан. І з того часу ми дуже активно співпрацюємо з нашими спецслужбами, які постійно надсилають нам всі свої повідомлення про те, що є і небезпека, і парламент є центром прийняття рішень, — відповів він.

Стефанчук заявив, що доступ журналістів до ВР повернуть після того, як "небезпека спаде".

"Як тільки ця небезпека спаде, я отримаю перші листи, що такої небезпеки немає, ми повернемо і відновимо всі речі, як вони циркулювали завжди в парламенті", — додав Стефанчук.

Нагадаємо, у вересні розслідувачі Bihus.info розповіли про нові дороговартісні автомобілі, на яких приїжджають народні депутати з груп та фракцій "За майбутнє", "Батьківщина", "Довіра", "Слуга народу" до Верховної Ради. Журналісти з'ясували, що автопарк був оновлений за час повномасштабного вторгнення.