Ймовірність проведення виборів президента України залишається, — експерт

Є загроза, що у майбутньому може виникнути питання легітимності обраної під час воєнного стану в Україні влади, вважає політолог.

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі проведення виборів голови держави не на часі, але не було зроблено відповідних звернень до Конституційного суду щодо тлумачення цих норм. Про це в коментарі Фокусу розповів політолог Олексій Кошель у матеріалі "Демократія без виборів. Чи стане проведення голосування в Україні предметом спекуляцій на Заході".

За словами політолога, на Заході вже сформувалася своєрідна політична коаліція, що підтримує рішення не проводити вибори в Україні під час воєнного стану. До внутрішнього українського консенсусу про неправильність проведення виборів додалася ще й міжнародна підтримка та розуміння ситуації.

"Заява Держдепу США досить показова, з однієї сторони вони говорять, що приймуть будь-яке рішення щодо проведення виборів в Україні, а з іншого нагадують в необхідності збереження демократичного курсу. Йдеться про збереження свободи слова в країні, діяльності політичних партій та опозиції, зупинку незрозумілих переслідувань міських голів. До речі, про це ж йдеться і в висновку Європейської комісії щодо початку переговорів про вступ України у ЄС", — говорить Фокусу Кошель.

Він також зауважив, що ніхто на Заході не збирається розбиратися в тонкощах та конструкціях українського законодавства, тому проведення виборів – це особиста справа України. Наші партнери спокійно приймуть, проведемо ми вибори чи ні, але щодо збереження демократичного курсу нам не дадуть спокою.

Більше читайте в матеріалі Фокусу "Демократія без виборів. Чи стане проведення голосування в Україні предметом спекуляцій на Заході".