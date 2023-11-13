Росіяни вивозять новою залізницею корисні копалини з окупованої Донеччини

Росія вирішила побудувати на окупованій території Донецької області залізницю на ділянці від Волновахи у бік Амвросіївки, аби швидко з'єднати окупований Маріуполь з РФ, налагодивши військову логістику.

Місцеві мешканці говорять, що це не єдина мета цієї залізниці — розкрадати українські підприємства та природні ресурси. Військові цілі знаходяться на другій черзі. Про це йдеться в матеріалі Фокусу "Нові цілі для ATACMS. Навіщо Росія будує залізницю з Ростова в Крим".

"Біля станції Карань у Мирному, неподалік Волновахи, є гранітний кар'єр. Вже багато років він не працював. До нього раніше були під'їзні шляхи, колись їх розбирали. Зараз росіяни відновили його роботу. Також є кар'єр у Гранітному. У цьому районі є пласт рідкоземельних металів, за якими можна полювати. Вони приходять і копають наші корисні копалини. Крім граніту, у Волноваському районі є поклади інших копалин, наприклад, каоліну. Днями я прочитала, що росіяни планують відкрити завод по його переробці", — розповідає Фокусу мешканка Волноваського району Олена.

Вона переконана: ця залізниця не стільки потрібна, аби безпечно перевозити пасажирів чи навіть товари, скільки для покращення логістичних можливостей, а саме перекидання техніки, паливно-мастильних матеріалів, особового складу.

"Думаю, не тільки вугілля та залізну руду вони возитимуть, — говорить Олена. — Ще війни не було, а у нас з металургійного заводу метал — так звані "олівці", возили автомобільним шляхом, тому і дороги розбивали. Для власника підприємства Ахметова залізничні тарифи були занадто високими, тому він користувався автошляхами. Тобто якщо і зараз возити вантажі, ними також можна користуватися. А для військових цілей потрібна залізниця".

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що росіяни збираються вивозити новим шляхом зерно та різноманітні ресурси з захоплених територій України. Вони визнають, що рухатись Кримським мостом зараз небезпечно.

Більше читайте в матеріалі Фокусу "Нові цілі для ATACMS. Навіщо Росія будує залізницю з Ростова в Крим".