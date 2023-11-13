Справа про розкрадання газу: суд заочно заарештував нардепа Дубневича, — САП

Питання про застосування запобіжного заходу вирішуватиметься після затримання депутата. 2 листопада він був оголошений у міжнародний розшук.

Нардепу, якого підозрюють у заволодінні газом на суму понад 2 млрд гривень, заочно обрали запобіжний захід у вигляді арешту. Про це повідомляють у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

Прізвище депутата не вказується, втім ймовірно ідеться про чинного депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича.

"Суд задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та обрав указаному підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення про арешт Вищий антикорупційний суд прийняв 13 листопада. Питання про застосування запобіжного заходу вирішуватиметься після затримання депутата.

Також у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі зазначили, що депутат також підозрюється у заволодінні 93 млн грн Укрзалізниці. У межах цієї справи Ярослава Дубневича оголосили у міжнародний розшук 2 листопада цього року.

Справа про розкрадання газу: що відомо

Народного депутата підозрюють у розкраданні газу на 2,1 млрд гривень за допомогою двох теплових електростанцій, що розташовані на Львівщині – Новояворівській та Новороздільській ТЕЦ. За даними слідства, підприємства отримували від Нафтогазу газ за пільговою ціною для начебто виробництва тепла для населення.

Втім, таке блакитне паливо підприємства використовувало для вироблення електроенергії, яке потім продавали за ринковою ціною. Прибуток від такої діяльності становив 3,5 млрд грн. Також зазначається, що частину коштів депутат хотів легалізувати, а саме понад 450 млн гривень.

Для цього кошти перераховувалися на різні іноземні компанії, а потім поверталися в Україну під виглядом іноземних інвестицій для бізнесу.

Підозру у цій справі депутату оголосили 10 жовтня цього року. Повідомляється, що нардеп не відповідав на дзвінки детективів та не прибув на виклик по повістці.

У чому ще підозрюють депутата

Окрім цієї справи Ярослава Дубневича також підозрюють у заволодінні 93 млн гривень ПАТ "Укрзалізниця". Зокрема, підозру за цією справою йому було оголошено у жовтні 2019 року.

За даними слідства, посадовці "Укрзалізниці" спільно з депутатом провели відкриті торги із закупівлі стрілочних переводів. В Україні лише одне підприємство виготовляє цю продукцію — ПАТ "Дніпропетровський стрілочний завод". Попри це, замовлення отримали дві компанії-посередниці, власником однієї з яких є депутат Ярослав Дубневич.

Також вказується, що через таку схему протягом 2015-2017 років переплатило за продукцію понад 93 млн грн.

Нагадаємо, 17 жовтня НАБУ оголосило у розшук народного депутата Ярослава Дубневича. Під час судового засідання у справі про привласнення коштів "Укрзалізниці" депутат приєднався через відеозв’язок та повідомив, що перебуває у лікарні. Втім у якому саме медзакладі він не хотів говорити. Вже 2 листопада у Центрі протидії корупції розповіли, що 8 жовтня депутат ймовірно перетнув кордон Румунії з Угорщиною та його місцеперебування не відоме.