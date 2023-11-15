Планета на двох. Джо Байден та Сі Цзіньпін визначать, яким буде світ у 2024 році

Вперше за шість років Сі Цзіньпін особисто прилетів до США. Його зустріч з президентом США Джо Байденом ще задовго до визначення її дати назвали доленосною для долі світу. Обидва політики говорять про необхідність нового світового порядку та врегулювання розбіжностей. Фокус розбирався, чого чекати від зустрічі американського та китайського лідерів та які наслідки вона матиме для війни в Україні.

Сьогодні в Сан-Франциско пройдуть переговори президента США Джо Байдена та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Захід відбудеться в рамках саміту форуму Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), що цього року проходить в США. Рівень цих переговорів та сподівань від них підкреслює те, що Сі вперше з 2017 року відвідає Сполучені штати. Також це буде всього лише друга його зустріч з Байденом від моменту його обрання президентом. Вперше політики зустрічалися на полях саміту Великої двадцятки (G20) на острові Балі в листопаді 2022 року.

"У 2022 році була спроба окреслено мінімальні рамки відносин двох країн на наступний рік. Але, тоді нічого не вийшло, вплинув цілий комплекс подій, серед яких інцидент з китайською повітряною кулею в США та візит Ненсі Пелосі на Тайвань", — відзначає Фокусу президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України", фахівець з питань Східної Азії Артур Харитонов.

США погодилися, що з Китаєм можно торгувати, але не мікросхемами, які потім потрапляють до військової продукції Фото: Getty Images

Незадовго до зустрічі Сі та Байдена, пресслужба Білого дому заявила, що буде обговорено питання двосторонніх відносин США та Китаю, важливість підтримки відкритих каналів зв'язку, а також низку регіональних і глобальних проблем. Згодом радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван уточнив, що Байден наполягатиме на відновленні каналів зв’язку між військовими двох країн.

За словами Харитонова, Китай розірвав воєнні зв’язки з США, хоча формально їх і так не існувало. Для розуміння, такі воєнні зв’язки існують між Вашингтоном та Москвою ще з 1962 року, часів Карибської кризи.

"Тобто, керівник Пентагону може в будь-який момент зв’язатися з Міноборони РФ, якщо є загроза прямого військового зіткнення. Такого з Китаєм ніколи не було", — пояснює експерт.

Китайська дипломатія, вже традиційно для себе, жодних заяв щодо майбутніх переговорів не розповсюджувала.

Які питання обговорять Сі та Байден

В ЗМІ зустріч двох політиків називають доленосною для майбутнього світового порядку. Недарма, саме Байден виступив із заявою, що існуючий світовий порядок потребує змін, а США готові будувати новий. Своєю чергою, Сі показав на зацікавленість щодо цього процесу та закликав Вашингтон до мирного співіснування над урегулюванням розбіжностей для процвітання як двох країн, так і світу загалом. Фокус вже розповідав, що РФ втратила свій вплив, як геополітичного гравця та більше не розглядається, як країна, що має вплив на світову політику.

Наразі, взаємовідносини між США і Китаєм мають складний характер. До торгових війн, що розпочалися ще за президентства Дональда Трампа, додалася загроза прямого військового зіткнення через загрози Китаю вторгнутися на Тайвань.

На думку експерта Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександра Краєва, зустріч Сі та Байдена не буде сама в собі доленосною, але вона започаткує той процес, який може претендувати на таке визначення. Тобто, це явно не має бути остання зустріч. Це має стати форматом – ми вже бачили попередні перемовини на рівні радників, міністрів закордонних справ та оборони, тепер на рівні президентів. Саме в такому форматі вона має продовжувати існувати.

Візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню у 2022 році мало не розвʼязав війну з Китаєм Фото: Getty Images

"Ключовою темою переговорів є значне відновлення військового співробітництва і військових контактів на рівні міністерств оборони. В першу чергу, що це так звані заходи з підвищення довіри, тобто Пекін і Вашингтон вже чітко розуміють що вони стали ключовими полюсами нового глобального протистояння. Тут уже нема питання, що Росія є великою держава або такою з якою треба рахуватися. І що саме США та Китаю між собою треба визначати ці нові правила гри, треба зрозуміти як це буде працювати, які нові правила у міжнародних відносинах, що допустимо, а що недопустимо, яка провокація допустима, а яка провокація буде сприйматися як неправомірна або понаднормове загострення", — пояснює він Фокусу.

Експерт зауважує, що у світлі цих переговорів, питання України буде ключове, адже все почалося з російської агресії 24 лютого 2022 року. Росія фактично зруйнувала тодішній порядок, знищила правила гри і тому тепер треба розбиратися як це все буде по новому працювати. Він стверджує, що ця зустріч Сі та Байдена не стане звичайною формальністю – є велика зацікавленість, в першу чергу зі сторони китайців. Тому варто очікувати більше практичних рішень, ніж формальних контактів, перемовин заради перемовин.

Як готували зустріч Байдена з Сі Цзіньпіном

"Зустрічі Байдена та Сі передувала колосальна робота адміністрації президента США. Підготовка цих переговорів забрала багато часу та сил, їх готували вісім місяців. Сюди треба згадати велике турне держсекретаря Ентоні Блінкена та міністра оборони Ллойда Остіна країнами Сходу. В першу чергу, це налагодження та зміцнення звʼязків США з В’єтнамом та Таїландом", — говорить Харитонов.

Він нагадує, що всі попередні спроби посади за стіл переговорів цих політиків не мали жодних шансів на реалізацію. Байден відправляв численні делегації до Китаю, було близько 8-9 раундів переговорів, але без результатів. Китай ставив умови щодо визначення правил конкурентності торгівлі, хотів позбавитися санкцій для Народно-визвольної армії Китаю. Власне, все зійшлося до заяви міністра торгівлі США Джини Раймондо – умовно, ми можемо торгувати з Пекіном збіжжям та борошном, але не технологіями та чіпами, які використовуватимуть у військовому виробництві.

Сі та Байден зустрічаються вдруге за два останні роки, але відносини США з Китаєм далекі від нормальних Фото: Getty Images

Олександр Краєв підкреслює, що наразі настав той момент, коли США та Китай мають спільне бачення так званих необхідностей. Адміністрації Сі та Байдена мають зрозуміти що думають з іншої сторони, зрозуміти їх логіку, їх потреби, їх бажання. Те, що ці дві країни опоненти, ще не означає, що потрібно говорити.

"Треба розуміти, як не допустити великої глобальної війни, бо як в випадку першої холодної війни, так і теперішньої, другої холодної війни, жодна з великих країн не зацікавлена у знищення людства. Потрібно випрацьовувати нову систему глобального протистояння, важко грати в таку гру, коли ти не знаєш її правил. США та Китаю зараз потрібно ці правила напрацювати", — говорить він.

Китай та США беруть тактичну паузу на 2024 рік

Опитані Фокусом експерти відзначають, що не варто чекати, що за результатами переговорів Байдена та Сі буде зроблено якісь публічні заяви, що дадуть можливість зрозуміти їхні наслідки. Це, в першу чергу, діалог двох протилежних країн, що знаходяться на різних політичних полюсах та формують свою стратегію. Це не потенційні союзники, які здатні обʼєднатися проти всього погано, заради всього доброго. На додаток, було б надто оптимістично вважати, що після такої зустрічі, китайський лідер вирішить натиснути на Росію в питанні війни в Україні.

"Китай згуртував навколо себе автократичну коаліцію, де РФ та Іран виступають правою та лівою руками. Це та сама "вісь зла" про яку говорять західні політики. Тому, зараз стоїть питання визначення меж конкуренції між Китаєм та США на 2024 рік. На мою думку, слід чекати, що США нададуть Сі умовний прейскурант – чим доведеться платити за розвʼязання майбутніх війн. Обидва політики намагатимуться добитися певної тактичної паузи на 2024 рік та умов співіснування для "Альянсу демократії" та "Коаліції автократій". Україна потрапила до першого, але у нас йде війна, тому чого нам чекати зараз складно прогнозувати", — говорить Харитонов.

Він нагадує, що 13 січня 2024 року на Тайвані пройдуть вибори президента та парламенту, для США важливо, щоб виборчий процес не зазнав тиску або не відбулося військового вторгнення Китаю.