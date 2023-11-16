"Хотів, щоб мій перший візит був саме до вас": до Києва прибув голова МЗС Британії Девід Камерон (відео)

Новий глава МЗС Британії приїхав з першим закордонним візитом до Києва, щоб обговорити головні питання для України. В Офісі президента повідомили, про що саме йтиметься під час перемовин із Зеленським

До України прибув міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон, якого напередодні призначили на цю посаду. Він вже зустрівся з главою України Володимиром Зеленським, про що і повідомив президент.

За словами Зеленського, він вже обговорив із новим очільником британської дипломатії зброю для фронту, посилення ППО, "захист наших людей і критичної інфраструктури".

"Перший робочий візит на новій посаді Девід Камерон, державний секретар у закордонних справах, справах Співдружності націй та розвитку Великої Британії, здійснив в Україну", – написав глава України у своєму Telegram-каналі.

Зеленський зазначив, що фокус уваги до ситуації в Україні змістився, і це "не допомагає". Водночас він висловив подяку Британії за те, що вона "завжди підтримує Україну".

Водночас назвав зустріч із міністром Британії "хорошою" та повідомив про три важливі теми для України, що обговорювалися:

зброя для фронту,

посилення ППО,

захист людей і критичної інфраструктури.

Своєю чергою Девід Камерон запевнив, що Британія працюватиме над тим, аби зберегти увагу до України, а також пояснив, чому саме до Києва здійснив перший свій візит на новій посаді.

"Я хотів би, щоб мій перший візит був саме до вас. Особисто я захоплююся силою і рішучістю українського народу. І своїм візитом я хочу сказати, що ми продовжимо надавати вам моральну підтримку, дипломатичну підтримку, економічну підтримку і насамперед – військову підтримку, якої ви потребуєте. Не лише цього року, а й наступного року і стільки, скільки буде потрібно", – заявив Девід Камерон.

Він додав, у нього були "деякі розбіжності" з колишнім прем’єром Британії Борисом Джонсоном, але назвав його політику щодо України "найкращою річчю".

Зеленський і Камерон зустрілися в Києві: подробиці перемовин

Тим часом в Офісі президента вже повідомили, що основними темами переговорів Зеленського та Камерона стали безпекова ситуація в Чорному морі та подальша робота альтернативного "зернового коридору".

Вони також з'ясували, що саме потрібно для реалізації спільних ініціатив на тлі просування української формули миру та напрацювання безпекових гарантій у розвиток ухваленої "Групою семи" на Вільнюському саміті НАТО Спільної декларації про підтримку України.

Окрему увагу приділили питанням євроатлантичної інтеграції й підтримки Великою Британією поступу України до членства в НАТО.

Нагадаємо, 13 листопада стало відомо, що Девіда Камерона, який у 2010-2016 роках був прем'єр-міністром Великої Британії, призначено новим міністром закордонних справ. Як британцям, так і світовій спільноті на минулій посаді Камерон найбільше запам’ятався тим, що скликав референдум 2016 року, який призвів до виходу Британії з ЄС і виступав за те, щоб Британія залишилася в Євросоюзі.