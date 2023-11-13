Міністерку внутрішніх справ Британії звільнено, а Девід Кемерон повертається до уряду

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії тепер стане очільником Міністерства закордонних справ, а міністерка внутрішніх справ Суелла Браверман шукатиме нову роботу. Кемерон вже зробив першу заяву в новому статусі, у якій згадав Україну.

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Девіда Кемерона, який у 2010-2016 роках був прем'єр-міністром Великої Британії, призначено новим міністром закордонних справ. А міністерка внутрішніх справ Суелла Браверман, фігура, яку вважають захисницею жорстких правих, втратила роботу після пропалестинської демонстрації в Лондоні 11 листопада та заворушень із поліцією. Про це повідомляє The New York Times.

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак 13 листопада звільнив міністерку внутрішніх справ Суеллу Браверман, призначивши на її місце Джеймса Клеверлі, який до цього очолював Міністерство закордонних справ.

Що відомо про Суеллу Браверман

Критики стверджували, що пані Браверман, яка на посаді міністра внутрішніх справ відповідала за правоохоронні органи, імміграцію та національну безпеку, викликала напругу напередодні масштабної пропалестинської демонстрації в Лондоні 11 листопада, під час якої поліція зіткнулася з ультраправими контрпротестувальниками.

Що відомо про ексміністерку Суеллу Браверман

Днями Браверман опублікувала статтю в лондонській The Times, де вона дорікала поліції столиці за рішення не забороняти пропалестинський марш протесту, який збігся з Днем перемир'я (цього дня Британія вшановує пам'ять тих, хто брав участь у Першій світовій та інших конфліктах — ред.).

Жорстка позиція Суелли Браверман щодо імміграції та політики щодо шукачів притулку була широко розкритикована правозахисними групами.

"Хоча усунення Браверман здавалося ймовірним після того, як її стаття була опублікована минулого тижня, Сунак, схоже, відклав цю зміну на кілька днів, щоб провести довгоочікувану та більш широку перестановку в Кабінеті", — йдеться у The New York Times.

Тим часом багато хто з політиків в Британії вважає, що Браверман може замінити Сунака на посаді лідера партії, якщо йому не вдасться виграти загальні вибори. А її відхід свідчить "про серйозні проблеми, з якими прем'єр стикається" останнім часом.

Зазначимо, що Суеллу Браверман звільняють з посади міністерки внутрішніх справ вже вдруге. Перший раз був понад рік тому, коли вона працювала під керівництвом тодішньої прем’єрки Британії Ліз Трасс. Браверман було звільнено за використання її особистої адреси електронної пошти для надсилання урядового документа іншому законодавцю. Коли нинішній прем'єр-міністр Ріші Сунак зайняв цю посаду, він знову призначив її на цю посаду.

Перестановки в Кабінеті

"Браверман змінив у міністерстві внутрішніх справ Джеймс Клеверлі, який обіймав посаду міністра закордонних справ", — йдеться у заяві Даунінг-стріт.

Повернення Кемерона на високу посаду є надзвичайним поворотом для колишнього прем’єр-міністра Британії.

"Він (Кемерон — ред.) найбільше запам’ятався тим, що скликав референдум 2016 року, який призвів до виходу Британії з Європейського Союзу. Кемерон виступав за те, щоб Британія залишилася в ЄС, але коли вона проголосувала за вихід з незначною перевагою, він подав у відставку", — нагадує видання.

Перша заява Кемерона на посаді

Девід Кемерон зробив першу заяву у статусі міністра закордонних справ Британії, передає Sky News.

На його думку, королівство "зіштовхується з величезним набором міжнародних проблем, включаючи війну в Україні та кризу на Близькому Сході",

"У час глибоких глобальних змін для цієї країни рідко коли було важливіше підтримати наших союзників, зміцнити наше партнерство і зробити так, щоб наш голос був почутий. Робота із забезпечення стабільності та безпеки на світовій арені важлива та прямо відповідає нашим національним інтересам. Міжнародна безпека життєво важлива для нашої внутрішньої безпеки", — сказав Кемерон.

Нагадаємо, напередодні президент України також подякував Великій Британії за нещодавній пакет оборонної підтримки на 100 млн фунтів стерлінгів.