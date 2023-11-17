Три кроки: експерт пояснив, що потрібно для отримання Україною заморожених російських активів

На Заході 392,5 млрд доларів заморожених суверенних активів РФ. Приблизно така ж сума знерухомлена на приватних рахунках росіян, розповів експерт.

Цих ресурсів вистачить для дуже тривалої підтримки України, в плані субсидій для бюджету на ті ж соцвиплати, і також на відбудову України. Про це в коментарі Фокусу розповів економіст, ексчлен ради Нацбанку України Віталій Шапран у матеріалі "Війна на пʼять років. Чи готова Україна до тривалих боїв та на які зміни варто чекати".

"Інша справа, що наші європейські партнери намагаються цей ресурс замістити кредитами, але, наприклад Фінляндія виступила за те, щоб конфіскувати ці активи для України, а в США профільний комітет Конгресу вже схвалив законопроєкт H.R.4175, який прямо переписує конфіскацію російських суверенних активів в США на користь України", — пояснює Шапран.

Для отримання доступу до цих ресурсів від України потрібно: посилити боротьбу з корупцією особливо у сегменті державних закупівель і в податковій системі, побудувати ефективну і прозору систему розподілу гуманітарної допомоги і коштів на відновлення, а також, економічні реформи з врахуванням потреб нових галузей і зламаних війною логістичних шляхів.

На думку Шапрана, економічна ситуація не настільки песимістична, як може здаватися, на перший погляд. Об’єктивні зовнішні чинники: валютний курс — стабільний, процентна ставка НБУ в т.ч. під тиском експертної спільноти знижується, безробіття мінімальне, навіть є дефіцит деяких спеціальностей, покращені показники зростання ВВП, через війну з’являються нові галузі (наприклад виробництво дронів). Дійсно є проблема з фінансуванням і неприємна залежність від наших зовнішніх партнерів, у яких йде свій бюджетний процес, що потребує від Києва терпіння та поваги до "бюрократичного балету" в Конгресі, Сенаті та Європейські комісії та Європарламенті.

Більше читайте в матеріалі Фокусу "Війна на пʼять років. Чи готова Україна до тривалих боїв та на які зміни варто чекати".